Белорусская оппозиция перенесла дату «танковой атаки» на Лукашенко

09.04.2021, Москва, Елена Острякова

Ранее анонсировавшая 9 мая «танковую атаку» на президента Лукашенко белорусская оппозиционерка-эмигрантка Ольга Карач, решила временно ее отменить. Вместо этого она поставила ультиматум самопровозглашенному «лидеру белорусской нации» Светлане Тихановской, которая в последнее время ратует за переговоры с властями.

Об этом Карач заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, 9 мая был бы идеальным днем. Но в принципе любой день хорош для свержения Лукашенко. Белорусы должны поставить народный дедлайн Александру Лукашенко и как ни странно Светлане Тихановской – до 9 мая. Если переговоры не начнутся до 9 мая, то для нас всех это будет означать, что они не начнутся никогда. Мы не можем находиться в ожидании месяцами и годами», – сказала Карач.

Она сослалась на слова советника Тихановской Франака Вечерки, который в соцсетях и в польских СМИ анонсировал, что переговоры начнутся 9 мая и продлятся до августа. Они якобы будут проходить под патронатом ОБСЕ. Россию Вячорка назвал главным препятствием в разрешении кризиса в Белоруссии.

Карач согласна подождать начала переговоров «пару недель», чтобы «не было раскола демократических сил», но запретила команде Тихановской идти на какие-либо уступки, потому что «все уступки лишь со стороны Лукашенко и никак иначе».

«Я не хочу, чтобы вместо ухода Лукашенко переговоры велись о регистрации партии Виктора Лукашенко или освобождении части политзаключенных. Давайте поставим четкий дедлайн для переговоров, чтобы потом не получилось, что в сентябре и октябре, бесцельно прождав переговоров все лето, мы обнаружим, что Лукашенко ничего не ждал, укрепился и уже точно остается», – сказала Карач.

29 марта она объявила, что 9 мая произойдет свержение Лукашенко с использование военной техники.

«С 9 мая сценарий дня Х интересен тем, что это сценарий Чаушеску. Я думаю, вам не надо объяснять, что это за сценарий, потому что сегодня в силовых структурах далеко не все люди согласны терпеть все, что происходит в стране… 9 мая будет парад, и на улицах будет очень много военной техники. И сейчас разные люди работают над тем, чтобы за рулем этой самой военной техники (не всей) находились люди, которые на стороне белорусского народа», – заявляла тогда Карач.

Стоит отметить, в тот момент она была уверена, что из Белоруссии сбежал высокопоставленный офицер КГБ с важными документами. Спустя несколько дней выяснилось, что переговоры о передаче документов были игрой белорусской разведки.