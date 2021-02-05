Белорусская оппозиция пугает Москву поворотом на Запад

05.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Белорусские оппозиционеры хотели бы провести свой форум на территории Российской Федерации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил экс-министр культуры Белоруссии, дипломат Павел Латушко, поддержавший антиправительственные протесты и покинувший страну.

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«Сейчас мы говорим о необходимости проведения Форума демократических сил Белоруссии, чтобы принять стратегию дальнейших действий. И вот у меня возникает такой вопрос: возможно ли его провести в России? И готова ли будет Россия вести диалог с представителями демократического общества Белоруссии? Это скорее риторические вопросы», – сказал Латушко.

При этом он пугает Россию поворотом на Запад.

«В настоящий момент в повестке дня нет геополитического выбора, но тенденции уже намечаются. Буквально 30 декабря были представлены данные социологического исследования агентства Андрея Вардомацкого, из которых следует, что свыше 40% белорусов считают, что со стороны России есть угроза территориальной независимости Белоруссии.

Для сравнения: угрозу от Польши чувствуют только 20%. При этом 31% белорусов, желающих работать за рубежом, смотрят в сторону России, а 40% развернулись в направлении Евросоюза. Чтобы понять причину происходящего, Белоруссию можно сравнить с человеком, который громко кричит, что его убивают и насилуют, а его сосед безразлично смотрит на это со стороны», – говорит оппозиционер.

Стоит заметить, что Вардомацкий, на данные которого ссылается Латушко, возглавляет структуру, базирующуюся на территории Польши.

Также собеседник издания рассказал о безуспешных попытках наладить отношения с российскими дипломатами.

«Мы направляли дипломатам официальные письма, но они остались без ответа. При этом некоторые российские чиновники вступают в непубличный диалог, о котором зачастую могут даже не знать в МИД России. Но механизмы ухода Лукашенко предметно с нашими собеседниками не обсуждались», – говорит Латушко.