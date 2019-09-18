18.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Белорусская оппозиция пугает Украину успехами интеграции с РФ

Россия будет использовать успехи в процессе интеграции с Белоруссией против Украины.

Об этом в интервью киевскому интернет изданию «Апостроф» заявил белорусский политик-либерал и экономист, экс-кандидат в президенты РБ на выборах 2010 года Ярослав Романчук, передает «ПолитНавигатор».

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«В случае поражения правительства Владимира Зеленского, особенно в экономике, у сторонников реинтеграции на постсоветском пространстве появится аргумент. Мол, смотрите, Беларусь присоединилась к России, и люди хорошо живут. Будут звучать пропагандистские клише – хорошие дороги, порядок, стабильность, мир. Они будут дополнительными аргументами, чтобы убедить Украину идти не по европейскому пути, а в направлении России.

Будут говорить – смотрите, белорусы сделали это и теперь газ у них 150 долларов стоит, а для Украины, скажем, 300. Энергетическая политика хорошая, предприятия работают. Это будет сделано, чтобы показать преимущества сотрудничества с Россией в новом формате», – сказал Романчук.

Поэтому, по его словам, для Белоруссии важен успех новых властей Украины.

«Чем глубже Украина будет интегрироваться в Европу и реализовать реформы, чем больше будет преимущество свободного рынка и тем сложнее будет России поглощать Беларусь.», – отметил белорусский оппозиционер.

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