17.09.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Оппозиция, Политика
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Белорусская оппозиция снова провалила попытку поднять страну на забастовку


Призывы кураторов белорусских протестов к общенациональной забастовке не увенчались успехом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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В публикации отмечается, что координирующий из Польши белорусских майданщиков телеграм-канал NEXTA объявил 16 сентября днем солидарности и призвал всех жителей Белоруссии в знак протеста не выходить на работу.

«На призыв откликнулись в основном представители мелкого бизнеса: о внеочередном выходном заявили владельцы кафе, небольших IT-контор и частных предприятий. Однако общенациональной забастовки не случилось», – пишет издания.

В свою очередь белорусский политолог Евгений Прейгерман сказал газете, что такого рода идея уже не найдет поддержки у рабочих, поскольку «еще в середине августа она выглядела перспективно, но потом достаточно быстро стало понятно, что это ни к чему не приведет».

Также он полагает, что ни санкции, ни внешнее давление на Минск с целью добиться арестованных по обвинению в попытке государственного переворота оппозиционеров не сработают.


«Так уже было с оппозиционером Николаем Статкевичем после протестов 2011 года. Несмотря на давление Запада, Статкевич отсидел пять лет и вышел по УДО только во время налаживания диалога между Минском и ЕС», – напомнил политолог.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», лидеры белорусских протестов пожаловались, что не смогли поднять страну на массовую забастовку.

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