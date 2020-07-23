Белорусская оппозиция уготовила Тихановской роль «кровавого пастора»

23.07.2020, Москва, Елена Острякова

Домохозяйка Светлана Тихановская, которая позиционирует себя как технический кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции, может после избрания отказаться от своего обещания провести новые свободные выборы и уйти от власти.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил председатель движения «Гражданское согласие в Белоруссии» Артем Агафонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них там такие специфические люди. Я не думаю, что они этой властью потом захотят делиться при всей спорной легитимности. Я почитал состав инициативной группы Тихановской, я этим людям копейки не доверю, не то, что власть в государстве. А они собираются какое-то время рулить, проводить референдумы.

Мы помним, как «кровавый пастор» Турчинов за несколько месяцев нарулил на Украине: начал войну, страна до сих пор разваливается. Наша команда змагаров может нарулить такую же гору проблем, которую мы будем 10 лет разгребать», – сказал Агафонов.

Напомним, Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру на выборы вместо мужа, который находится в СИЗО. Она единственная из альтернативных кандидатов, кого зарегистрировала ЦИК, сочтя слабой фигурой.

Домохозяйка пообещала в течение полугода провести в стране новые президентские выборы. Поэтому ее поддержали штабы незарегистрированных бывших топ менеджеров Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Последний находится в СИЗО.