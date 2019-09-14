Белорусская оппозиция в бешенстве от совместных учений с Россией

14.09.2019, Москва, Елена Острякова

Российские и белорусские военные в ходе учений «Щит Союза – 2019» отработали освобождение населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает официальный сайт министерства обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Учения «Щит Союза» указывают на реальные политические и геополитические приоритеты белорусского руководства и фактическое положение страны. Об этом на сайте оппозиционного белорусского канала «Белсат», существующего на западные гранты, пишет политолог Павел Усов.

«Военные учения с явным антизападным идеологическим содержанием, показывают трагическое положение Беларуси. А активное сотрудничество и интеграция с России в военной сфере свидетельствуют о том, что диалог с Европой носит сугубо символический характер и не сможет изменить существующий порядок вещей. Лукашенко может много и долго говорить о многовекторности внешней политики Беларуси, о важности независимости Беларуси и готовности защищать суверенитет, однако в действительности суверенитет страны в значительной степени подорван», – пишет Усов.

Учения «Щит Союза – 2019» проходит на полигоне Мулино в Нижегородской области. В нем принимают участие около 12 тысяч военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года были уведомлены государства – участники ОБСЕ. От Белоруссии в маневрах задействовано более 4 тыс. человек личного состава, свыше 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также самолеты и вертолеты.