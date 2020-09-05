Белорусская оппозиция: Воссоединения с Россией не будет никогда

05.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Белорусская оппозиция никогда не позволит реализоваться сценарию воссоединения с Россией, заявила в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» Вероника Цепкало, жена несостоявшегося кандидата в белорусские президенты.

«РФ четко понимает, что белорусы никогда не захотят быть частью РФ, мы всегда будем бороться за нашу независимость», – сказала Цепкало, комментируя недавний визит в Минск российского премьера Мишустина.

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В свою очередь оппозиционерка Мария Колесникова заявила, что бело-красно-белый флаг, использовавшийся коллаборационистами во время гитлеровской оккупации, вновь может стать государственным в случае, если это поддержит большинство населения страны. Это же касается участия в проекте Союзного государства.

«Что касается флага и Союзного государства – это те вопросы, которые должен решать народ. Мы сейчас понимаем, что воля народа – это самый главный инструмент, и народ должен решать, с каким флагом он будет пользоваться, какой флаг будет его национальным символом, и в каком союзе ему состоять. Это те вопросы, которые сейчас, по сути, нас не сильно волнуют, потому что у нас есть одна большая проблема, а именно – сфальсифицированные выборы», – заявила Колесникова.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что из себя представляет бело-красно-белый флаг и герб «Пагоня», ставшие символами белорусских оппозиционеров.