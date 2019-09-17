Белорусская оппозиция впала в колониальный раж, предвкушая возвращение посла США

17.09.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусская оппозиция расценивает возвращение посла США в Минск как собственную победу и предвкушает новые денежные потоки на финансирование своей деятельности.

Об том в своем телеграм-канале написал лидер партии Белорусский народный фронт Валентин Вечерко.

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«Это победа именно продемократических и пронезависимых сил. Возвращение посла и восстановление посольства открывает новые возможности для СМИ, активистов, гражданского общества. С возвращением посольства вернутся многочисленные программы поддержки, обмены, проекты публичной дипломатии», – ликует изголодавшийся грантоед.

Вечерко прогнозирует расширение присутствия США в Минске и озабочен тем, чтобы хозяев комфортно разместили.

«Нужно найти или построить здание под большое посольство. Пока речь о 30 сотрудниках плюс штатский персонал, то есть штат может увеличиться до 100 человек», – лихорадочно перечисляет змагар.

Напомним, Заместитель госсекретаря Дэвид Хэйл сегодня встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и заявил о восстановлении диппредставительства на уровне послов.

Минск отозвал своего посла в Америке Михаила Хвостова в 2008 году после того, как США ввели против Белоруссии санкции в ответ на отказ Минска освободить из колонии оппозиционера и экс-кандидата в президенты Александра Козулина.

Тогда же главе американской дипмиссии в Республике Беларусь Карену Стюарту предложили покинуть страну.