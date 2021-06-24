Белорусская оппозиция взяла на себя ответственность за пожар на крупнейшей электростанции страны

24.06.2021, Москва, Елена Острякова

Белорусская политэмигрантка Ольга Карач утверждает, что пожар на крупнейшей в стране Новолукомльской ГРЭС непосредственно связан с образованием очередного оппозиционного объединения – Штаба объединенных сил (ШОС).

Видео с заявление она разместила в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера произошло несколько аварий и принудительное отключение электричества и воды в нескольких городах. В субботу началось формирование политического и гражданского субъекта. Дальше будет интереснее, дальше будет веселее. Идем вместе до победы, не сдаемся. Все пока по плану. Медленнее, чем нам бы хотелось, но по плану. И быстрее, чем хотелось бы Лукашенко. Ну а вчерашние события, как их прокомментировать. Как говорил одни персонаж: Совпадение? Не думаю», – сказала Карач.

Из-за пожара на Новолукомльской ГРЭС прошлой ночью начались веерные отключения электричества, проблемы с водоснабжением и сотовой связью в Могилевской, Витебской и Минской областях.

По официальному сообщению, причиной пожара стала аномальная жара. За ночь электро и водоснабжение было восстановлено.

Ольга Карач уже несколько месяцев пророчит в интернете скорое наступление «дня Х» с коктейлями Молотова и поджиганием покрышек. Она анонсировала блокировку автомобильных и железных дорог, остановку метро, прекращение подачи воды в дома, отсутствие интернета и принудительную остановку работы предприятий, а также массовые минирования. Поначалу Карач утверждала, что «праздник непослушания» состоится еще до встречи президентов России и США, но потом отложила его до момента формирования ШОС.

Объединение было презентовано в виде видеоконференции шести человек. Среди них был проживающий в США психиатр Дмитрий Щигельский. Примечательно, что ранее он участвовал в похожей конференции, на которой обсуждались планы вооруженного госпереворота и убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко. Это видео было продемонстрировано на белорусском государственном телевидении, после того как другие участники заговора были арестованы.