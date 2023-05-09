Белорусская партия власти признала новые регионы России

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Не успел руководитель только что созданной белорусской партии «Белая Русь» Олег Романов получить свидетельство о государственной регистрации новой политической силы, как тут же сделал важное политическое заявление.

Оно почему-то не вызвало большой шумихи. А речь, между прочим, шла о признании партией новых конституционных границ России.

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На совместной пресс-конференции Романова и руководителя представительства Россотрудничества Юрия Макушина говорилось, прежде всего, про гуманитарные проекты, подготовке к празднованию Дня Победы и патриотическом воспитании молодежи.

Кстати, по части патриотического воспитания белорусам неплохо было бы поактивнее перенимать российский опыт, в республике с этим имеются серьезные проблемы. Однако самая интересная фраза была сказана, когда речь зашла о помощи детям, пострадавшим на прифронтовой территории. Привожу цитату председателя партии:

«Думаю, это хорошее, интересное направление нашего сотрудничества. Это с учетом того, что в состав Российской Федерации вошло несколько новых регионов, и ситуация там, прямо скажем, еще далека не только от спокойствия, но и от нормальной жизни. По крайней мере, в каких-то частях этих регионов».

Как видим, Романов прямым текстом признал факт вхождения в состав России новых территорий, не уходя при этом в хитроумную словесную эквилибристику. До сих пор подобное в Белоруссии делала только Республиканская партия труда и справедливости, поддержавшая в свое время возвращение Крыма в родную гавань, но с тех пор в этой партии сменилось руководство, а сама партия сильно обескровлена и вряд ли пройдет перерегистрацию в этом году.

Официально же белорусское государство продолжает всячески уклоняться от признания новых российских территорий. Даже во время недавнего визита Дениса Пушилина в Минск и его встречи с Лукашенко, президентская пресс-служба ни разу не упомянула, что речь идет о главе одной из республик в составе России.

Белорусский официоз и в этот раз проигнорировал громкое заявление руководителя главной партии страны. Газета «СБ. Беларусь сегодня» упомянула лишь о том, что Романов с Макушиным в этот день дали старт акции «Вальс Победы», а агентство «Белта» вообще не дало никаких новостей о совместных проектах «Белой Руси» и Россотрудничества.

Змагары пресс-конференцию не проигнорировали, но возбудились совершенно на другое. У них – своя информационная повесточка, которую они и отрабатывают. Поэтому, не обратив внимания на фактическое признание Романовым новых регионов России, они устроили истерику по поводу отправки детей с прифронтовых территорий на оздоровление в Белоруссии.

Подобные поездки – не новость и не редкость. Поддержку в оздоровлении детей оказывает благотворительный фонд параолимпийца Алексея Талая, официальные профсоюзы, Белорусская православная церковь. Не осталась в стороне и «Белая Русь».

Дети проходят реабилитацию в белорусских санаториях и оздоровительных лагерях, зачастую их встречают проживающие в Белоруссии родственники. Это, безусловно, благое дело, киевский режим называет не иначе, как геноцидом, находя полную поддержку у белорусских змагаров.

Информационная ангажированность и зашоренность не позволила белорусским «независимым» СМИ заметить действительно главное – им было важно оттоптаться на, в общем-то, обычном, с точки зрения нормальной человеческой морали, гуманитарном проекте.

Что такое «Белая Русь»? До недавнего времени это было массовое общественное объединение сторонников Лукашенко, которое всегда следовало за генеральной линией, поддерживая, в свое время, и многовекторность и «мягкую белорусизацию» и праздники вышиванок. Партией оно стало менее недели назад.

Минюст впервые с начала века зарегистрировал новую партию 2 мая, и эта партия стала пока единственной, добившейся регистрации по новым правилам и уже является крупнейшей в Белоруссии. Сейчас партия насчитывает 16 тысяч членов и ясно, что это – далеко не предел.

«Белая Русь» – партия номенклатуры. Она обильно представлена в чиновничьей среде, имеет большинство в белорусском парламенте и активно поддерживается председателем его верхней палаты Натальей Кочановой, которая сейчас лидирует в рейтинге возможных преемников Лукашенко.

Конечно, как и сама белорусская номенклатура, партия неоднородна. Хватает там и «системных националистов», которые продолжают мыслить категориями «мягкой белорусизации» и критикуют пророссийских активистов за «имперскость». Но руководство партии не на их стороне, и это внушает осторожный оптимизм.