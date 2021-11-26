Белорусская писательница-русофобка пожаловалась на ненависть со стороны односельчан

26.11.2021  18:17 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, русофобия, Скандал


Белорусская писательница-русофобка лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич рассказала, что ее ненавидят в родном селе.

Этим она поделилась в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусская писательница-русофобка лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич рассказала, что ее ненавидят в родном селе....

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«Есть учителя, которые меня учили. Кто-то из журналистов, когда я получила Нобелевскую премию, поехал в ту деревню, в которой я окончила школу. И что там он услышал от учителей? «Да это Обама позвонил в Нобелевский комитет, и ей за русофобство дали».

Директор школы рассказывала, как, когда я училась, они сделали памятник «Ленин в Разливе». «Все было правильно, но пришли эти либерасты, и она из их числа. И они разрушили нашу страну», – переживала Алексиевич.

Алексиевич известна своей поддержкой Украины в конфликте с Россией, осуждением «агрессивного мира Берии, Сталина, Путина и Шойгу» и распространением фейков об участии российских военнослужащих в разгоне Беломайдана.

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