Белорусская Православная церковь готова приютить всех насельников киевской Лавры

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Белорусская Православная церковь заявила о готовности поселить монахов из Киево-Печерской лавры у себя в случае выселения из обители.

Об этом говорится в обращении Синода БПЦ, опубликованном на ее официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С глубокой скорбью Синод Белорусской Православной Церкви воспринимает известия о событиях, происходящих в Киево-Печерской лавре. Невзирая на протесты десятков тысяч верующих граждан и осуждение со стороны международного сообщества, украинские власти продолжают вероломные посягательства на великую святыню всех православных верующих, не оставляя безбожных попыток разорить колыбель Православной веры восточнославянских народов», – говорится в обращении.

Белорусский Синод заявляет, что наместник Киево-Печерской лавры Преосвященный Митрополит Павел (Лебедь) несколько месяцев находится под арестом по надуманным обвинениям.

«Священнослужители лавры лишены возможности совершать Божественную литургию и иные богослужения, а ее насельники и многочисленные верующие — свободно молиться в соборных храмах обители. В отношении клириков и мирян Украинской Православной Церкви регулярно совершаются противозаконные действия, усугубляющие сложившуюся ситуацию», – говорится в обращении.

Белорусский Синод возмущен тем, что власти Киева планируют вывоз из Киево-Печерской лавры особо чтимых святынь за границу.

«В случае, если эти направленные против Православия замыслы будут реализованы, Святая Церковь и украинский народ могут лишиться необходимой в столь непростое время духовной опоры и утешения, которые люди обретают в молитве у чтимых лаврских икон и святых мощей угодников Божиих», – говорится в тексте.

Предписание Министерства культуры Украины насельникам Киево-Печерской лавры покинуть территорию обители в Белоруссии считают противозаконным.

«Синод Белорусской Православной Церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры, они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской Православной Церкви», – заявляет синод БПЦ.