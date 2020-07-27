Белорусская пропаганда обвиняет Россию в подготовке Майдана по свержению Лукашенко

27.07.2020, Москва, Елена Острякова

Главное (государственное) информационное агентство Белоруссии БелТА и ряд других государственных СМИ опубликовали сегодня в своих телеграм-каналах ссылку на анонимный материал «Кто готовит майдан в Беларуси?», размещенный на американской блогоплатформе Medium.

Автор статьи обвиняет в подготовке Майдана в Белоруссии российских государственных деятелей, начиная с экс-премьера Дмитрия Медведева, бизнесменов и политологов и даже (косвенно) партию «Единая Россия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Утверждается, что раскрыть заговор белорусским спецслужбам удалось благодаря информации западных коллег, слитой через Украину.

«Кто же из ключевых игроков мог наследить в Беларуси?Американцы, европейцы, россияне? По методам такой грубой и непрофессиональной работы видно, что работали, так сказать, с полей, с наскока, как будто отрабатывая нехотя заказ сверху, который до этого слабые подрядчики не смогли исполнить», – начинает свои рассуждения анонимный автор.

И первой ему «на ум» пришла фамилия российского политтехнолога Евгения Минченко, которого он назвал «либералом, страдающим комплексом Наполеона». Не приводя никаких доказательств, аноним утверждает, что «заказало Лукашенко» у Минченко «энергетическое лобби РФ».

«Нефтегазовые вопросы — главный тормоз интеграции, у Лукашенко и Беларуси глубокий конфликт с российскими сырьевыми олигархами и чиновниками, которые сидят на трубе (Медведев, Приходько, Силуанов, Чубайс, Новак и пр.)», – пишет автор.

По его версии «у либерально-сырьевого крыла российской верхушки созрела идея отстранить Лукашенко от власти и поставить своего человека на управление западной губернией». При этом предполагалось «подмять под себя прозападную оппозицию, ввести в заблуждение ЕС и США». Впрочем, в этой версии автор не до конца уверен и допускает, что россиянами манипулировали «глобалистские круги, заинтересованные в ослаблении России через создание для ещё одного конфликта, вдобавок у украинскому».

Аноним утверждает, что с 2017 года пророссийские организации отвлекали внимание официального Минска, а в это время начали вероломно действовать «интеграционные проекты с лояльной в отношении белорусского государства риторикой»: «Белорусско — российский экспертный Клуб», («создан кадровым сотрудником спецслужб РФ Сутыриным»), «СОНАР2050» («курирует кадровый сотрудник спецслужб РФ Боков, публичное лицо проекта — двойной агент Уралов») и пр. Эти страшные люди продвигали идеи укрепления Союзного государства России и Белоруссии только ради того, чтобы усыпить бдительность белорусского руководства.

«Основным агентом внедрения считался Семен Уралов, который пытался использовать для этого свои связи среди белорусского политического бомонда… Уралов — близкая связь пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, доверенное лицо политтехнолога Минченко, который, помимо прочего, является одним из главных подрядчиков политических проектов «Единой России». Куратором Уралова от спецслужб был кадровый офицер Василий Боков, работавший вместе с ним еще в Украине. Также у них были совместные политические проекты в ДНР, Молдове и Приднестровье», – делится «страшными» подробностями аноним.

По его версии, в России было две параллельных линии давления на Белоруссию: от «Роснефти» — Уралов, от «Газпрома» — Бабарико и Тихановский (бывшиеся кандидаты в президенты, сейчас находящиеся в СИЗО). Об линии замыкались на Минченко.

«Но Уралов не знал, что самого начала находится в поле зрения спецслужб. Информация о нем была передана через Украину западными спецами. За его деятельностью внимательно наблюдали и установили, что люди, связанные с СОНАР2050, активно ведут подрывную работу на территории Беларуси: от ведения ряда антибелорусских телеграм-каналов до вербовки молодежи в боевые лагеря сепаратистов в ДНР, ЛНР и Сирию», – говорится в статье.

Однако окончательно сдали «агента Уралова», по версии анонима, свои же. Агентство «Регнум», позарившись на бюджеты СОНАРа, слило информацию в телеграм-канал «Незыгарь».

«После провала Уралова Минченко принял решение активизировать своего спящего агента Тихановского. Именно он, начиная с апреля 2020 года, активно входит в инфополе Беларуси… Сейчас кураторы от российской власти приказали Минченко, Уралову и Бокову залечь на дно, изображать «информационный нейтралитет» по белорусской теме с редкими антилукашенковскими выпадами… А что Тихановский и Бабарико? А их просто слили, отбраковали и забыли как о крысах в эксперименте», – завершает автор и обещает продолжение увлекательных разоблачений.

Интересно, будут ли официозные белорусские СМИ, игнорирующие откровенные призывы к Майдану на финансируемых из Польши белорусских ресурсах, и дальше публиковать ссылки на анонимный антироссийский блог?