Белорусская провинция не перешла на сторону оппозиции – эксперты

03.07.2020, Москва, Елена Острякова

Пропагандистская телекартинка, которая создается в Белоруссии западными и прозападными СМИ, не вполне соответствует реальности.

Об этом заявил политолог Андрей Иванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели, что в некоторых городах даже стоят очереди, чтобы поставить подписи за альтернативных кандидатов. В основном, в областных центрах. Но когда наши ребята посмотрели, как это происходит в райцентрах или городах поменьше, то, конечно же, очередей не было. То есть, это созданная картинка.

Вот, город Лунинец на юге Белоруссии. Собирали подписи за Светлану Тихановскую. Неожиданно появлялись такси. Тут же откуда ни возьмись корреспонденты «Радио Свобода», начинают брать якобы у местных жителей интервью, и те отвечали на чистом белорусском языке, что они против диктатора. Все очень организованно и спланировано», – рассказал Иванов.

При этом он признался, что даже на него эти социальные технологии оказывают воздействие.

«На что мы понимаем, что происходит, но все равно периодически, когда видишь: там кто-то собрался с бело-червонными флагами, там какая-то информация прошла по сети, – возникает эйфория и ощущение перемен. Это состояние профессионально создается внешними игроками», – рассказал Иванов.