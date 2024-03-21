Белорусская разведка раздобыла «паспорт змагара» для КГБ

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Белорусская разведка смогла получить два образца «паспортов новой Беларуси», которые пытается издавать «объединенный переходный кабинет» (ОПК) самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской.

Это документы из пробной партии. ОПК начал их печатать в начале года, но прекратил из-за плохого качества.

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Красные книжицы продемонстрировал в эфире телеканала ОНТ ведущий Игорь Тур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Один паспорт выдан на имя выдуманного персонажа Колосова Геннадия Болеславовича. Его инициалы складываются в аббревиатуру «КГБ», а датой рождения указан белорусский День чекиста – 20 декабря.

Второй паспорт выписан на реального человека – Дмитрия Шишкова из Могилева. Он подал заявку на сомнительный документ, не выезжая из страны. Поэтому Тур анонсировал в эфире его задержание «в течение ближайших минут» за сотрудничество с экстремистскими организациями.

Шишкову можно посочувствовать, ведь пострадает он из-за своей глупости.

«Паспорт змагара» не дает своим владельцам никаких привилегий. В документе, правда, написано «просим разрешить обладателю свободно путешествовать», но он не подкреплен суверенитетом какой-либо страны, хотя ранее советник «президента» Тихановской Франак Вячорка обещал, что международный код, необходимый для авиаперелетов, «паспорту змагара» предоставит Исландия.

Срочная необходимость хоть в каких-то документах возникла у беглых белорусских оппозиционеров после того, как президент Белоруссии своим указом осенью прошлого года запретил посольствам выдавать и обменивать загранпаспорта, а ехать за ксивами на родину змагары боялись.

Однако и в ЕС испугались, что сомнительными оппозиционными документами воспользуются «шпионы ФСБ». Поэтому теперь неприкаянным белорусам все равно придется оформляться как беженцам в странах пребывания, а «паспорта змагара» носить просто как сувениры.

Фиктивность документа не помешала Литве закатить Тихановской скандал из-за того, что небольшой выступ литовской территории не был отражен на карте в «паспорте змагара». «Президентка» униженно пообещала все исправить.

Беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец уверен, что филькины грамоты печатаются с единственной целью – «распилить бюджеты» западных грантов. На их средства в Европе создана сеть «паспортных центров» – фиктивных некоммерческих учреждений. Один из центров в Вильнюсе зарегистрирован в грязном бараке на юную студентку Габию Йонайтите, которая честно призналась, что ничего о паспортах не знает.

Как выяснил Тур, задержка с выдачей «паспортов» связана с отменой грантов и поиском других источников финансирования.

«Идея сбора донатов огульно с беглых потерпела крах ввиду колоссальной критики самой идеи выдавать эти «документы» в самой оппозиции. Так был придуман план Б – повесить финансирование «паспортов» на диаспоры, они же «Народные посольства». Сейчас офис Тихановской ведёт с ними ожесточённые переговоры. Диаспоры (просто люди, когда-то жившие в Беларуси) какую-никакую денежку имеют, но отдавать её на брошюры не шибко хотят», – написал Тур в своем тг-канале.

«Данный «паспорт» в силу упущенного момента времени является некой крайней попыткой консолидации как своих структур для пролонгирования грантовой поддержки, так и попыткой дать еще один глоток пустой надежды тем, кто еще не разочаровался окончательно в деятельности лиц и структур экстремистов», – пишет IT специалист, бывший змагар Илья Бегун.

Однако все не так просто. Списки наивных граждан, желающих получить бесполезные паспорта, формировали так называемые «народные посольства Беларуси». Эти центры регулярно поставляют в МИДы европейских государств информацию, дискредитирующую Белоруссию. Они организовывали давление на норвежскую компанию «Яра», чтобы вынудить ее отказаться от закупи белорусского калия, и инициировали введение других санкций против своей страны.

По словам официального представителя Следственного комитета Белоруссии Сергея Кабаковича, «народные посольства» проводили мероприятия по изоляции официальных дипломатических представительств Белоруссии в Европе, тем самым «унижая само понятие дипломатии».

В этой связи СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту «создания экстремистских формирований». В его рамках уже фигурируют «100 представителей радикальных диаспор». Выявлено около 30 объектов недвижимости, зарегистрированных на фигурантов в Белоруссии. Они будут конфискованы.