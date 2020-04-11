Белорусская шизофрения: Между вирусом и «психозом»

11.04.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские власти принимают противоречивые решения: одни предусматривают меры карантинного характера, другие, напротив, поощряют собрания граждан.

Все это соответствует линии президента страны Александра Лукашенко, который продолжает считать ситуацию вокруг распространения Covid-19 мировым «психозом».

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Министерство здравоохранения продлило накануне школьные каникулы во второй раз еще на неделю. Однако пришкольные лагеря продолжат свою работу, заявила пресс-секретарь министерства Людмила Высоцкая.

«Они будут функционировать по заявительному принципу с проведением всех необходимых санитарно-эпидемических мероприятий. Будут работать объединения по интересам», – сказала Высоцкая.

Первый раз каникулы продлевались по просьбам родителей.

Кроме того министерство здравоохранения Белоруссии провело переговоры с лидерами христианских церковных конфессий и попросило исключить целование икон, распятий и чаш, а также проводить все церковные службы на улице. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан.

При этом она уточнила, что призывная кампания в белорусскую армию продолжается в плановом порядке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть совместное решение с Министерством обороны по проведению призывной кампании. Оно было выработано еще в конце февраля», – сказала Богдан.

Не отменен и четвертый тур высшей лиги белорусского чемпионата по футболу. Игры пройдут с 10 по 13 апреля в Гродно, Слуцке, Жодино, Городее, Минске, Борисове, Бресте и Мозыре. Чемпионат транслируют 12 европейских государств, поскольку Белоруссия – единственная страна в Старом Свете, где еще играют в футбол.

Правда, судя по продажам билетов, интерес белорусских болельщиков к чемпионату упал на 60%. Видимо, они не склонны считать Covid психозом.