31.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
Просмотров:

Белорусская ситуация рассмотрена на Совбезе России


Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии.

Об этом сообщает официальный сайт Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», – говорится в сообщении.

Напомним, два дня назад правоохранительные органы Белоруссии задержали в санатории под Минском 32 россиянина. Еще один россиянин был задержан в Гомельской области. Их подозревают в намерении дестабилизировать обстановку в стране. Однако никаких доказательств этого белорусская сторона до сих пор не предоставила.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть