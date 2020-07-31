Белорусская ситуация рассмотрена на Совбезе России

31.07.2020, Москва, Елена Острякова

Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии.

Об этом сообщает официальный сайт Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», – говорится в сообщении.

Напомним, два дня назад правоохранительные органы Белоруссии задержали в санатории под Минском 32 россиянина. Еще один россиянин был задержан в Гомельской области. Их подозревают в намерении дестабилизировать обстановку в стране. Однако никаких доказательств этого белорусская сторона до сих пор не предоставила.