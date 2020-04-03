03.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, ЕС, Украина, Эмиграция
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Белорусская верхушка обещает «безвиз», забыв о коронавирусе и печальном опыте Украины




Вопрос о безвизовом въезде белорусов в страны шенгенской зоны встанет в среднесрочной перспективе.  Об этом в четверг в белорусском сенате заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом он подчеркнул, что Белоруссия не собирается вступать в ЕС.

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«На повестке дня – начало переговоров по заключению соглашения о партнерстве и сотрудничестве, завершение переговоров о вступлении Беларуси в ВТО. В среднесрочной перспективе встанет вопрос о безвизовом въезде белорусов в страны Шенгена», – сказал Кравченко.

Он напомнил, что Белоруссия значительно упростила условия въезда на свою территорию для граждан европейских стран. «Это было наше односторонне решение. Оно не означает необходимости такого же решения в ответ. Но сегодня мы говорим об упрощении получения шенгенских виз, а в будущем будем говорить об их отмене», – сказал чиновник.

Кравченко при этом не стал упоминать, что сейчас из-за угрозы распространения коронавируса границы ЕС оказались закрыты на неопределенный срок. Для соседних Украины и Молдовы это означает прекращение безвизового режима. Накануне закрытия границ в страны экстренно вернулись тысячи заробитчан.

Отметим, что за время действия безвизового режима Украина лишилась значительной доли трудоспособного населения, которое эмигрировало в Польшу.

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