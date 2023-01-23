Белорусские антифашисты рвутся в бой. Государство пока против

В субботу пресс-служба президента Белоруссии показала трогательные кадры. Александр Лукашенко катал по главной ледовой арене Минска инвалидную коляску с донецким ополченцем Александром Прохоренковым, потерявшим ногу на войне. Тысячи человек на трибунах аплодировали стоя.

Телеграм-канал президентской пресс-службы даже рассказал историю бойца – пять лет назад, получив одобрение деда, он пошел воевать за родину. 30 апреля прошлого года подорвался на мине, потерял ногу и едва не лишился второй. Помогли врачи Минской областной клинической больницы, которые собрали кости ноги как мозаику. Пока Павел проходил реабилитацию, в Донецке у него родился сын Мирослав. Теперь семья в Минске вместе с отцом, они полюбили Белоруссию и собираются получить белорусское гражданство. Несомненно, после такого белорусская госпропаганда сделала из Прохоренекова героя дня.

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Сейчас Белоруссия активно помогает Донбассу – поставляет гуманитарку, принимает у себя его жителей, преимущественно детей, для лечения и реабилитации. Но так было не вчера. После начала СВО белорусская поддержка росла постепенно, с оглядкой. Сначала этим занималась Церковь, и первым центром сбора помощи стал Свято-Елисаветинский монастырь в Минске. Потом подключились частные фонды, и самым активным стал фонд параолимпийца Алексея Талая. Наконец, последними, уже ближе к осени, подтянулись политики. Само руководство государства до сих пор предпочитало быть в стороне.

До августа 2020 года ситуация была обратной. Белоруссия активно направляла помощь для подконтрольной киевскому режиму территории Украины, поставляла туда энергоносители и российский уголь. И к добровольцам Донбасса отношение было совсем другим. Чтобы продемонстрировать пресловутую белорусскую многовекторность, граждане республики, воевавшие на стороне ЛДНР, по возвращению домой подвергались уголовному преследованию. Да, с ними обращались не так сурово, как с теми, кто воевал на стороне киевского режима, однако, как минимум, пять обвинительных приговоров, все-таки, имели место.

В 2016 году белорусский УК помимо статьи за наемничество был дополнен статьей с формулировкой «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию». Именно по этой статье в 2017-2019 годах на сроки до двух лет лишения свободы были осуждены Вадим Шевченко, Алексей Ершов, Константин Фофанов, Василий Митрофанов и Виталий Котлобай.

После событий 2020 года новых обвинительных приговоров не было, однако белорусские граждане продолжали ездить на Донбасс на свой страх и риск, опасаясь уголовного преследования. Пятеро осужденных за участие в боевых действиях на стороне республик Донбасса отсидели свое и вышли на свободу, некоторые даже снова вернулись на фронт, однако никакой информации о том, что они были реабилитированы, нет. Увы, белорусское государство попросту забыло об антифашистах, на которых оно поставили клеймо уголовников.

Ситуация немного поменялась к лучшему после начала полномасштабных боевых действий между Россией и Украиной. Сажать в тюрьму тех, кто воевал на стороне главного союзника, стало совсем уж не с руки, и некоторые из бойцов перестали бояться возвращаться домой. Мой знакомый Сергей Лановенко, доброволец ДНР с позывным «Бульба», не только возвращался, но и давал интервью государственным СМИ и провластным блогерам.

Пока воевать на стороне киевского режима со всего мира едут тысячи и десятки тысяч наемников, в союзной Белоруссии до сих пор существует уголовная статья, грозящая антифашистам, которые хотят им противостоять, сроком от двух до пяти лет лишения свободы. Согласен, сейчас эта статья против них не применяется, но она продолжает действовать, как и сроки давности по ней.

Многие западные страны имеют в своем уголовном законодательстве подобные статьи, но там для наемников, участвующих в конфликте на стороне Украины, сделаны специальные поправки. Яркий пример того – Польша. До недавнего времени для участия в боевых действиях за рубежом требовалось согласие польского Минобороны, а при отсутствии такого согласия – наемнику грозило от трех до пяти лет тюрьмы. Сейчас служба в ВСУ для поляков официально узаконена.

Российское законодательство давно предоставило право белорусским гражданам служить по контракту в ВС РФ. Сейчас это право актуально, как никогда. Может, пора уже и белорусским законодателям пойти навстречу своим антифашистам и заодно реабилитировать тех пятерых, кто в свое время пострадал от многовекторности местного правосудия.