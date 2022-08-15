Белорусские боевики отказались признавать Тихановскую и её военного министра

15.08.2022  21:21 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 729
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Группа белорусских боевиков, воюющая в составе ВСУ под названием «полк Калиновского», не поддерживает ни одну из перессорившихся групп политэмигрантов.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявила официальный представитель «полка Калиновского» Кристина «Тимьян».

Группа белорусских боевиков, воюющая в составе ВСУ под названием «полк Калиновского», не поддерживает ни...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Главное, что все воины объединены общей целью — освобождение Беларуси. Мы движемся к этой цели конкретном путем: выполняем боевые задачи, сражаясь на украинской земле с нашим общим врагом — Россией. Пока что ни одна политическая сила не предложила конкретного плана действий для освобождения Беларуси от внутренней и внешней оккупации, на основании которого можно было бы говорить о близости нашего видения ситуации и способов ее решения», – сказала Тимьян.

По ее словам, «полк Калиновского» не послал своего делегата на конференцию, которую проводила в Вильнюсе самопрозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская, потому что «выполнял боевые задачи на фронте».

«Полк» также не поддерживает нового «министра обороны» Тихановской Валерия Сахащика, избранного в Вильнюсе.

«Делать обоснованные выводы о кандидатуре военного министра можно будет только тогда, когда он представит определенную программу конкретных действий для защиты суверенитета и гарантирования национальной безопасности Беларуси», – сказала «Тимьян».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть