Белорусские боевики отказались признавать Тихановскую и её военного министра

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Новости Украины

Группа белорусских боевиков, воюющая в составе ВСУ под названием «полк Калиновского», не поддерживает ни одну из перессорившихся групп политэмигрантов.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявила официальный представитель «полка Калиновского» Кристина «Тимьян».

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«Главное, что все воины объединены общей целью — освобождение Беларуси. Мы движемся к этой цели конкретном путем: выполняем боевые задачи, сражаясь на украинской земле с нашим общим врагом — Россией. Пока что ни одна политическая сила не предложила конкретного плана действий для освобождения Беларуси от внутренней и внешней оккупации, на основании которого можно было бы говорить о близости нашего видения ситуации и способов ее решения», – сказала Тимьян.

По ее словам, «полк Калиновского» не послал своего делегата на конференцию, которую проводила в Вильнюсе самопрозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская, потому что «выполнял боевые задачи на фронте».

«Полк» также не поддерживает нового «министра обороны» Тихановской Валерия Сахащика, избранного в Вильнюсе.

«Делать обоснованные выводы о кандидатуре военного министра можно будет только тогда, когда он представит определенную программу конкретных действий для защиты суверенитета и гарантирования национальной безопасности Беларуси», – сказала «Тимьян».