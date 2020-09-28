Белорусские боевики ждут своего часа

28.09.2020, Минск, Артем Агафонов

На своей инаугурации 23 сентября президент Александр Лукашенко заявил о том, что Белоруссия – одна из немногих стран, победивших «цветную революцию». Однако и обстоятельства самой инаугурации и то, что происходило на улицах Минска после нее, и мировой опыт говорит о том, что до победы еще далеко и радоваться рано.

«Цветная революция» – процесс сложный и многоэтапный и, если «революционеры» не взяли власть с наскока, это не означает, что они побеждены окончательно. Очень может оказаться, что они еще не задействовали основные силы. В той же Украине все продолжалось 4 месяца и был момент, когда казалось, что протест «сдулся», но потом появились настоящие боевики.

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«Цветные революции» делают не только стотысячные толпы на площадях. Без «силового тарана» они, особенно в случаях с авторитарными режимами, не обходятся. 9-11 августа мы видели на минских улицах баррикады и столкновения с ОМОНом. Была ли это попытка того самого тарана или «разведка боем», а с козырей еще просто не заходили. Боюсь, лишь второй вариант.

Сейчас белорусские власти кошмарят независимых журналистов, демонстративно играют мускулами перед оппозиционными маршами и сотнями хватают на улицах, как правило, мирных протестующих, а то и случайных прохожих. Этим они, конечно, запугивают обывателей, но страх не означает лояльность. Журналисты, простые участники митингов и даже белорусская оппозиция, по большей части тихо диссидентствовавшая последние лет 20 – эта публика на роль силового тарана не годится. А те, кто годится, до сих пор в тени.

Не в тени разве что анархисты. Они всегда против власти, злые, привыкшие к конспирации и силовому противостоянию. Их можно видеть на любом оппозиционном митинге, против них возбуждали уголовные дела за политическое хулиганство и вандализм. Разумеется, не обошлось без них и на августовских беспорядках. Но анархистов мало и они не боевики а, скорее радикальные политические активисты.

Самая крупная по численности сила, которая, в случае обострения обстановки, может стать частью силового тарана – это футбольные фанаты. Если лет 20 назад большинство фанатских группировок были, хоть и ультраправыми, но «русскомирскими», то сейчас они давно уже либо переформатированы под агрессивный белорусский национализм, либо близки к анархистам. Фанаты агрессивны, многочисленны, любят подраться, у них свои давние счеты к силовикам, но с реальной боевой подготовкой слабо. В общем, идеальное пушечное мясо. Разумеется, на баррикадах без них не обошлось, но в качестве организованной силы их там не было.

Дальше идут многочисленные бойцовские клубы, многие из которых тоже контролируются националистами. Тут уже публика посерьезнее, хорошо владеет рукопашкой и не только. Они пока своего слова не сказали.

И, наконец, военно-спортивные клубы и пейнтбольщики. Тут все совсем серьезно. Года 2-3 назад при ультраправом «Молодом фронте» существовал клуб «Ваяр» («Воин»), члены которого ездили на «вышколы» на Украину, иногда маршировали в НАТОвском камуфляже с бчб-символикой по улицам белорусских городов и принимали в таком виде «присягу на верность народу Беларуси» в центре Слуцка.

Несмотря на столь вызывающее поведение, они спокойно существовали довольно долго, как неформальный пейнтбольный клуб. Потом, правда, их прикрыли. Наглеть до такой степени в лукашенковской Белоруссии, все-таки, нельзя. За «Ваяром» последовал вполне легальный и даже какое-то время поддерживаемый властями военно-спортивный клуб «Патриот», вокруг которого и раскрутилось в свое время дело «Белого легиона». Националисты со стажем готовили молодое пополнения чуть ли не по канонам спецназа.

Резонансное уголовное дело несколько месяцев будоражило белорусское общество, после чего было благополучно развалено и фигуранты отправились по домам. Там они и пребывают до сих пор в полном комфорте, не растеряв ни убеждений, ни навыков. Последний пример – ВСК «Ваукалак» («Оборотень»).

Символичное название, не правда ли. Этот военно-спортивный клуб, тоже вполне легально, обучал снайперскому и взрывному делу, ведению боя в городских условиях. Они формально были лояльны власти, но исповедовали все тот же радикальный национализм, зачастую замешанный на неоязычестве. За 3 недели до выборов клуб объявил о прекращении своей деятельности. Сомневаюсь, что это просто совпадение. Скорее всего, с наступлением политических сумерек, как и полагается оборотням, они ушли в тень, чтобы превратиться в зверей. Это только три подобных клуба, но сомневаюсь, что ими дело ограничивается. Нельзя также сбрасывать со счетов и украинский фактор.

Так вот, пока власти кошмарят журналистов, Координационный совет и относительно безобидных змагаров, про эту, самую опасную силу «цветной революции» никто ничего не слышал. Все тихо, как будто и нет никого. А люди есть. И, очень может быть, что просто ждут своего часа.