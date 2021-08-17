Белорусские чиновники считают колхозниками русских, а не себя – Трухан

17.08.2021, Москва, Елена Острякова

Среди белорусского чиновничества доминирует идея превосходства над Россией.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я общался с белорусскими чиновниками. У них это национальное чванство и идея собственного организационного превосходства, ментального превосходства – превалирует. Они все объясняют тем, что нам несправедливо достались природные ресурсы.

И вот этим чиновникам никуда не впился контроль метрополии. Они привыкли пользовать свое население сами, как хотят. Они сами себя назначили элитой мирового уровня, а не вчерашним колхозом или хутором. Они считают себя средоточием государства, субъектом мировой политики», – сказал Трухан.