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17.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экономика коллапса
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Белорусские чиновники считают колхозниками русских, а не себя – Трухан

Среди белорусского чиновничества доминирует идея превосходства над Россией. Об этом в эфире youtube-канала PolitWera...

Среди белорусского чиновничества доминирует идея превосходства над Россией.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я общался с белорусскими чиновниками. У них это национальное чванство и идея собственного организационного превосходства, ментального превосходства – превалирует. Они все объясняют тем, что нам несправедливо достались природные ресурсы.

И вот этим чиновникам никуда не впился контроль метрополии. Они привыкли пользовать свое население сами, как хотят. Они сами себя назначили элитой мирового уровня, а не вчерашним колхозом или хутором. Они считают себя средоточием государства, субъектом мировой политики», – сказал Трухан.



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