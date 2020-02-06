Белорусские генералы готовятся к «предотвращению агрессии и войны»

06.02.2020, Москва, Олег Кравцов

Генеральный штаб вооруженных сил Белоруссии якобы еще за два года до конфликта в Донбассе спрогнозировал эти события.

Об этом в интервью «Беларусь сегодня» заявил заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии – начальник главного оперативного управления Павел Муравейко, отвечая на вопрос, в чем особенность утвержденных президентом Александром Лукашенко «плана обороны Беларуси и концепции строительства и развития вооруженных сил до 2030 года».

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«При их разработке анализировались военно-политическая обстановка вокруг нашей страны и в мире в целом, успехи и неудачи в вооруженных конфликтах в Украине, Сирии и других странах, основные тенденции развития науки», – сказал белорусский военачальник.

Он также охарактеризовал план как «очень приземленный, конкретный и четко обоснованный документ».

«Главная же его особенность в том, что он направлен не на классическую оборону в общем ее понимании, а на предотвращение возможной агрессии и войны. Скажем, те события, которые произошли в соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала. Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии. А это разведка, радиоэлектронная борьба, информационное противоборство, маскировка и другие элементы.

Мы, словно в шахматной партии, просчитали и смоделировали самые актуальные, сложные, быть может, даже невероятные ситуации, которые могут возникнуть, и определили способы и формы защиты страны», – утверждает Муравейко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», белорусское общественное движение «Гражданское согласие» призвало Лукашенко официально признать Крым. Сопредседатель движения Артём Агафонов пояснил, что признание российского Крыма не повлияет на отношения с Украиной, поскольку правящий режим в Киеве и так враждебен Белоруссии.