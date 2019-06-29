Белорусские генералы разозлили народ и обрадовали оппозицию

29.06.2019, Минск, Артем Агафонов

Белорусские генералы преподнесли призывникам крайне неприятный сюрприз. А белорусская оппозиция получила от государства такой подарок к выборам, каких не получала уже давно.

Проект Закона «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», был внесен Министерством обороны Белоруссии и принят парламентом в чрезвычайно короткие сроки. 25 июня он появился на столах парламентариев, 26 состоялось первое чтение, а уже 28 июня 85 из 110 депутатов проголосовали за то, чтобы утвердить документ в окончательном, втором чтении. Несмотря на резонанс и неоднозначное отношение к документу в белорусском обществе, никаких поправок в него внесено не было.

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Он предполагает ряд непопулярных нововведений в порядок призыва. Уже само его внесение на рассмотрение парламента стало информационной бомбой, которую взорвала оппозиционный депутат Анна Канопацкая, опубликовав законопроект в своем телеграмм-канале. Эффект оказался таким, что созданной утром 25 июня онлайн-петиции, направленной против этого документа, понадобилось всего лишь 12 часов, чтобы набрать 10 тысяч подписей. Это – беспрецедентный случай для десятимиллионной республики.

Главное в законопроекте, что так напугало парней призывного возраста, – отсрочки от службы в армии будут предоставляться лишь один раз. Так, отучившись после школы в колледже и получив на это отсрочку, молодой человек теперь обязан будет идти в армию и лишь потом продолжать учебу в университете. То же касается магистратуры и аспирантуры. Исключение из этого списка составляет лишь очень небольшая категория тех, кто учится за границей по направлению государственных органов.

Тем же, кто все-таки будет уклоняться от службы в Вооруженных силах, предлагают ограничить право выезда за границу – это еще одна неприятная новость для призывников.

Третья мера, которой Минобороны Белоруссии хочет «простимулировать» желание молодых граждан страны выполнять свой воинский долг – это запрет для тех, кто не служил в армии, «не имея на то законных оснований», работать в МВД, МЧС, Государственном комитете судебных экспертиз, в органах финансовых расследований КГК, СК, а также быть госслужащими.

Если с силовыми структурами все понятно, то по поводу госслужащих есть вопрос. Белорусская молодежь не слишком охотно выбирает чиновничью карьеру. Зарплаты на нижних этажах властной пирамиды невысокие, а количество всевозможных проверок и ответственность – напротив. Поэтому новый законопроект способен уронить и так невысокий престиж госслужбы.

Подобные чрезвычайные меры вовсе не означают милитаризации Белоруссии. Молодые белорусы просто не хотят служить в армии. Переломить эту тенденцию, имевшую место еще с горбачевских времен, властям независимой Белоруссии так и не удалось. Но, если 10 лет назад, когда призывниками были юноши достаточно многочисленного поколения конца 80-х – начала 90-х, это не было серьезной проблемой, то сейчас, когда республика расхлебывает последствия демографической ямы начала «нулевых», все гораздо сложнее.

Дошло до того, что во время осеннего призыва 2018 года армия не смогла получить нужного количества новобранцев. Тогда только 10 тысяч призывников пополнили ряды ВС, в то время как разнообразные отсрочки получили 37 тысяч человек, причем основная часть – 30 тысяч отсрочек – пришлась именно на те, которые даны для продолжения образования. И шансов на то, что ситуация в ближайшее время начнет исправляться само собой, мягко говоря, немного. Против Минобороны играет как копеечное денежное довольствие солдат и регулярное их привлечение для выполнения совершенно непрофильных задач (вроде сельскохозяйственных работ), так и многочисленные скандалы вокруг случаев дедовщины, тщательно выискиваемые и раздуваемые оппозиционными СМИ.

Еще одним результатом принятия «Закона об отсрочках» стало то, что белорусская оппозиция получила от властей самый крупный подарок за много лет. За сутки критические заявления по поводу непопулярного законопроекта сделали практически все сколько-нибудь значимые оппозиционные лидеры. Не воспользоваться такой возможностью для критики власти и мобилизации новых сторонников было бы для них просто непозволительно.

А уже осенью пройдут выборы в белорусский парламент. И многие аналитики считают, что эта кампания будет более конкурентной, эмоциональной и непредсказуемой, а оппозиция может получить побольше, чем нынешние два депутатских мандата. И одна из основных тем предвыборных баталий, похоже, определилась. После принятия закона «об отсрочках» кандидаты будут говорить о военной реформе много и горячо.