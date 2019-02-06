06.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Белоруссия готовит инфраструктуру для переброски живой силы и военной техники к границе с Украиной. Об этом со ссылкой на неназванный источник в одном из министерств Украины пишет работающее на гранты Запада издание «Хартия 97», доступ к которому минувшей зимой был заблокирован по решению официального Минска.

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Официально дорога в Столинском районе Брестской области возводится для вывоза с территории заказника Ольманские болота леса-кругляка. Однако в публикации акцентируется, что инфраструктура упрощает гипотетическую переброску военных и техники на полигон «Полесский».

«В течение 2014-2017 годов белорусскими властями был создан ряд подъездных путей из тыловых районов Беларуси и лесных дорог, протяженность которых составляет около 96 километров

В непосредственной близости от этого участка белорусско-украинской границы находятся украинские города Житомир и Новоград-Волынский. В опасной близости находится столица Украины – Киев», – говорится в статье.

Так называемый «волонтер» украинской армии из Беларуси Вадим Кабанчук в комментарии изданию отметил, что подобная инфраструктура создается и на других участках границы: «Строится и на Черниговском направлении. Там дороги строят в лесополосах, которые напрямую подходят к границе. Белорусская армия создает дополнительные подходы к украинским рубежам. Для чего это делается? Я не буду тратить время на полутона и смягчение фраз: все эти объекты имеют исключительно военное значение».

По мнению Кабанчука, это несет прямую угрозу не только Украине, но и Польше, и Литве: «Для Украины – это плюс 1000 километров дополнительной линии фронта на Севере. Если Беларусь теряет независимость – Россия может проецировать свою военную силу на весь регион. Открывается прямой выход на Польшу, Литву, Сувалкский коридор».

Украинский дипломат Богдан Яременко, комментируя в своем блоге информацию “Хартии 97”, отмечает, что Украина в ответ на должна немедленно начать оказывать помощь белорусской оппозиции и создавать там почву для местного Майдана: «Я думаю, что рано или поздно украинское правительство дойдет до понимания того, что ситуация в Беларуси – это не только та проблема, которая должна беспокоить общественные организации. Украина должна будет проводить политику поддержки демократических изменений в Беларуси. Это то, что нам предстоит делать».