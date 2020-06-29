Белорусские и украинские наци провели антирусский марш

29.06.2020, Киев, Максим Карпенко

В Киеве небольшая группа украинских и белорусских националистов провела марш солидарности с Белоруссией.

Под флагами ОУН, Белорусской народной республики, Украины и литовской символикой, активно используемой националистами, они прошли по центру Киева, выкрикивая лозунги «Живе Беларусь» и «Слава Украине», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Участники марша поклонились памятнику боевику Майдана Михаилу Жизневскому, погибшему во время уличных противостояний в 2014 году и отметились антироссийскими высказываниями.

«Национально-освободительное движение Белоруссии начинается с нашего величайшего героя Кастуся Калиновского, который оставил белорусской нации свое завещание – строки, которые он написал, которые понятны и сегодня в Украине, что «не будет лучшей судьбы в моем народе, когда москаль не будет управлять тобой». Эти слова были сказаны в XIX столетии человеком, которому было всего 26 лет, руководителем восстания против российского царизма», – заявил один из организаторов марша.