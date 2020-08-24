Белорусские и украинские нацисты устроили шествие в Киеве: Обещали забрать Кубань и Ростов

24.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский отказался от проведения парада в Киеве по случаю отмечаемого сегодня т.н. Дня независимости Украины, мотивируя это тем, что военная техника сегодня больше нужна в Донбассе. Однако свое шествие по центру столицы – т.н. «Марш защитников Украины» – все равно демонстративно устроили боевики нацбатов, участвовавшие в карательной операции против ЛДНР. К традиционной нецензурной кричалке украинских радикалов в адрес президента России на этот раз добавились и оскорбления в адрес украинского президента: «Зеленский – ссыкло!».

Интересно, что в этом году, помимо украинских и бандеровских флагов, над колоннами также подняли бело-красные флаги белорусских националистов. Таким образом, учитывая радикально антироссийскую направленность шествия, можно сделать еще один вывод о правдивости утверждения, будто оппозиция в Белоруссии не является русофобами. Интересно также, что впереди одной из «коробок» был растянут баннер, заявляющий о единстве белорусских и украинских националистов. Надпись была сделана на английском языке и, очевидно, адресована потенциальным спонсорам.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», так называемый «марш защитников Украины» стартовал от «красного корпуса» университета им. Шевченко. Несколько тысяч участников – боевиков были свезены со всей Украины. Для этого, например, в Тернополе, свой местный «парад» был проведен на день раньше.

Вдоль маршрута шествия в Киеве выстроились зрители. В масштабах столицы Украины их оказалось довольно немного – если сравнивать с традиционным парадом, на который власть обеспечивает явку бюджетников, когда протиснуться в первые ряды на Крещатике становится сложно.

Примечательно, что во главе колонны ехала «скорая помощь», – очевидно, организаторы беспокоились, что часть боевиков, ранее получивших увечья и контузии, могли не преодолеть самостоятельно маршрут.

В марше приняли участие 90-й батальон, 35-я и 112-я бригада ВСУ, а также боевики из полка «Азов», Украинской добровольческой армии, батальонов «Айдар», УНСО, «Святая Мария» и других группировок. Кроме того, в составе одной из колонн прошли представители новой националистической организации «Центурия». Были и родственники погибших карателей.

По пути следования колонны участники скандировали националистические лозунги, грозили «смертью врагам» и хвалились тем, что якобы остановили «российскую агрессию». Бежавшие из Крыма бандеровцы и меджлисовцы также развернули флаги с тамгой.

Один из участников шествия на Крещатике настолько раззадорил сам себя кричалкой «Крым – це Украина», что перешел к претензиям на Кубань, а затем и пообещал забрать у России город Ростов-на-Дону. Немногочисленная публика на тротуаре встретила эти слова с одобрением и захлопала в ладоши.

Националисты сегодня вечером продолжат свои акции у офиса Зеленского, где будут требовать отменить уголовное преследование боевиков АТО, обвиняющихся в причастности к подрыву АТО замайданного журналиста Павла Шеремета.

Громкие задержания в рамках дела Шеремета, сопровождавшиеся около года назад пресс-конференцией Зеленского и главы МВД Арсена Авакова, к сегодняшнему дню, фактически, обернулись развалом уголовного дела, – часть ранее задержанных подозреваемых уже отпущена на свободу под давлением уличной толпы.