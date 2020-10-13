Белорусские IT-шники отказались бежать от тирании Лукашенко

13.10.2020, Москва, Елена Острякова

Массового бегства представителей IT-сектора от «кровавой диктатуры Лукашенко» в Белоруссии не наблюдается.

Об этом в эфире youtube-канала «СоловьевLive» заявил близкий к администрации белорусского президента политолог Алексей Дзермант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Массового бегства не произошло, несмотря на все усилия, призывы и завлекания со стороны Литвы, Польши и Украины. Мы видим, что только 2-3% предприятий IT-сектора даже не переехали, а изъявили желание это сделать.

С другой стороны, в Парке высоких технологий за это время зарегистрировано 82 новых предприятия. Я не думаю, что у нас произойдет разрушение IT-сектора», – сказал Дзермант.

Напмним, белорусский IT-сектор активно поддерживается властями, которые освободили предпринимателей в этой сфере почти от всех налогов. При этом работают они в основном на аутсорсе: 43% услуг белорусского IT-сектора завязаны на США, и всего 5% – на страны СНГ.

В прошлом году экспорт информационных и IT услуг из Белоруссии составил 1,4 млрд долларов. Работников IT-сферы аналитики оценивают как противников интеграции с Россией и сторонников движения на Запад.

Американский эксперт Брайан Уитмор считает: чтобы разорвать историческую связь России и Белоруссии, США должны поддерживать белорусский IT-сектор.