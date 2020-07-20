20.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Судебный произвол
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Белорусские хипстеры не потянут полноценный Майдан


Оппозиционный белорусский кандидат в президенты домохозяйка Светлана Тихановская, а вместе с ней и гипотетический белорусский Майдан, могут рассчитывать на человеческий ресурс не более миллиона человек (население Белоруссии – 9 млн. чел.).

Об этом в своем youtube-канале заявил проиживающий в Киеве белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В массе своей – это городской средний класс. То есть, это часть электората, которая остается вне системы коммуникаций власти с обществом. Да, в столице можно создать хороший движ, но суммарно по Белоруссии – это, вместе с семьями, миллион человек», – сказал Тышкевич.

Он считает, что первый митинг Тихановской в Минске, который собрал по разным оценкам от 7 до 10 тыс человек, был слишком малочисленным для белорусской столицы, тем более – «на подогретой почве немного».

«Если говорить о традиционном избирателе Александра Лукашенко в малых городах и деревнях, который выражал недовольство, то репрессии первой части кампании Тихановских эту волну сбили. Сбили страхом. Сейчас идет попытка засевать деньгами: где-то пенсии, где-то проезд, где-то еще что-то.

Если (оппозиционный) «триумвират» на новом этапе не найдет к этой аудитории ключи, то власти, увы, бояться нечего. Она наберет свои 50%+1 за счет мобилизации бюджетников», – резюмировал политолог.


Он добавил, что если оппозиционеры ударятся в популизм и начнут обещать глубинке всяческие социальные льготы, они потеряют базовый городской мелкобуржуазный электорат.

Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру на выборы вместо мужа, который находится в СИЗО. Она единственная из альтернативных кандидатов, кого зарегистрировала ЦИК, сочтя слабой фигурой. Однако Тихановскую сейчас поддерживают штабы незарегистрированных бывших топ-менеджеров Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Последний находится в СИЗО.

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