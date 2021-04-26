Белорусские контрсанкции. Бей своих

26.04.2021, Минск, Артем Агафонов

В ответ на три пакета европейских санкций Лукашенко накануне ввел свои контрсанкции. Указ был подписан еще 30 марта, но до сих пор был беспредметным. И вот власти назвали три компании, на ввоз продукции которых был наложен запрет. Ими оказались «Skoda», «Beiersdorf» и «Liqui Moly», отказавшиеся спонсировать хоккейный чемпионат в Минске.

Уже одно то, что санкции были введены против компаний, отказавшихся давать деньги на проведение спортивного мероприятия, выглядит, по меньшей мере странно. Все-таки, это были деньги в чужих карманах, и распоряжаться ими – неотъемлемое право хозяев этих карманов. Тем более, что политики в решении отказаться от размещения рекламы на чемпионате могло быть не так уж много. Вокруг него уже был создан нездоровый ажиотаж, и эта реклама усилиями разного рода общественных «активистов» и западных либеральных СМИ вполне могла превратиться в антирекламу.

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Спонсоров же можно было найти и других. Пусть не европейских, а российских или китайских. В конце концов, у Белоруссии есть опыт проведения гораздо более масштабных Европейских игр, где со спонсорами тоже было плохо, и на рекламных щитах красовались логотипы белорусских банков и сотовых операторов.

В свое время Россия вводила свои контрсанкции в виде продовольственного эмбарго стран, которые ввели против нее санкции. В результате аграрный экспорт этих стран просел, кое-где значительно, а сельскому хозяйству самой России был дан мощный толчок к развитию. А что с белорусскими контрсанкциями? Кто от них выиграет и кто проиграет?

Начнем с того, что «Liqui Moly» и «Beiersdorf» (владелец бренда NIVEA, который отказалась рекламировать в Минске) – крупные транснациональные корпорации, у которых на белорусский рынок приходится ничтожная доля мирового объема поставок. Вряд ли они вообще заметят потерю этого рынка. Соответственно, эффективность санкций против них близка к нулю.

Что касается «Шкоды», то тут все еще интереснее. Основная часть автомобилей этой марки ввозится в Белоруссию из России, где производится на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Поначалу многие решили, что белорусское эмбарго коснется, в первую очередь, этих заводов. Каюсь, сам поначалу поддался этой волне и сказал про санкции против калужских рабочих. На деле все оказалось, все-таки, не настолько плохо, и санкции затрагивают только продукцию компании «SKODA AUTO». Автомобили же российского производства выпускает зарегистрированное в России ООО «Фольксваген Груп Рус». Вроде бы, калужским рабочим волноваться не о чем, но 11 марта по требованию белорусского «Госстандарта» были приостановлены продажи самой продаваемой модели Skoda Rapid, которая выпускается как раз в Калуге. Самой же пострадавшей от санкций стороной стала белорусская компания «ФелОкт-сервис», являющаяся официальным дистрибьютером торговой марки SKODA в Белоруссии. Основные убытки от санкций несет именно она.

Что касается «SKODA AUTO» и Volkswagen Aktiengesellschaft, частью которого она является, то эта компания поставляет в Белоруссию только одну свою модель Skoda Superb. За весь 2019 год в республике было продано 48 (сорок восемь) автомобилей этой марки. По 2020 году данных нет, но, учитывая общее депрессивное состояние авторынка, скорее всего, продажи были еще ниже. Насколько чувствительны белорусские контрсанкции будут для Volkswagen Aktiengesellschaft, годовой объем производства которой более 6 миллионов автомобилей, – можете представить. Зато ответ «Фольксвагена» может быть довольно болезненным. Помимо «Шкоды» и самого VW автоконцерн владеет несколькими автобрендами, в числе которых есть и MAN, поставляющий значительную часть комплектующих для МАЗа.