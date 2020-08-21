Белорусские майданщики надеются на большую кровь.

21.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Выступления оппозиции в Белоруссии приближаются к этапу радикализации по западной методике, когда мирный протест переходит в марши и провокации силовиков, а также характеризуется укреплением позиций с захватом пространства по всем законам майданов.

Об этом на пресс-конференции заявил координатор Агентства социального инжиниринга Антон Давидченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен, что Запад выведет протест в то русло, которое надо. Любая революция классически разворачивается нескольким этапам. И на данный момент в Белоруссии наблюдаем третий этап – всеобщий протест, когда вышли все города.

Следующим этапом будет обострение протеста. Они будут заставлять власть максимально реагировать. Это мы видели под заводом: начали разгонять людей, которые пришли, отправлять в СИЗО и власть будет это делать, потому что у нее есть, к сожалению, очень узкий алгоритм. Им вывесили тряпку красную – значит, нужно бить.

А они этим и пользуются. Но они же не будут сейчас захватывать заводы, мы же все понимаем? Не будут. Но власть все равно ведет.

И конечно же, пятый этап – это радикализация. Самый страшный этап, который, в частности, произошел на Украине. Мы же тоже помним, что вначале не было радикализации. Протест был достаточно мирный. Это когда начнут ходить маршами уже, а этим марши будут избивать. Они обязательно сделают захват пространства. Мой прогноз – две недели и мы увидим палаточный городок в Минске. Может быть даже быстрее», – сказал Давидченко.

«Сейчас самое интересное, что? Они максимально готовят митинги, акции, марш. Причем я отмечу, почему марш? Марш всегда растягивает людей, если вас 50 тысяч, на марше будет казаться 100 тысяч, если вышло 100 тысяч, на марше будет казаться 200 тысяч, они сделают обязательно марш.

Поверьте, когда у вас есть марш в 200 тысяч человек, вы можете не только майдан поставить, вы можете что угодно сделать, потому что против 200 тысяч человек нужно как минимум 10 тысяч силовиков, и это будет кровь. Это будет кровь, которая позволит опять радикализировать протест. Из-за этого разгонять их никто не будет. Но теперь решение следующее: я думаю, что если не на этой неделе, так на следующей они объявятся и в тот же день создадут палаточный городок», – добавил эксперт.

При этом он отметил, что властям нужно применять силу с крайней осторожности, поскольку на Западе только и ждут повод показать «кровавую картинку».

«В первую очередь, не разгонять. Стоять возле админзданий, не позволять, потому что есть ряд методов. Но в первую очередь ни в коем случае нельзя давать отпор силой и допускать того, чтобы были новые жертвы.

Для белорусской оппозиции, спровоцировать власть на новую кровь – это задача номер один, потому что если кто-то умер в СИЗО… Да, все-таки умер, жалко, но этого не покажешь по телевидению. А если полиция будет палками до крови избивать протестующих – это картинка, визуализация, которую покажет весь мир», – сказал Давидченко.