Белорусские майданщики неминуемо превратятся в кровавых русофобов – Бабченко

21.09.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские протесты неминуемо станут антироссийскими и кровавыми, быстро проскочив стадию «цветной революции».

Об этом в интервью либеральному адвокату Марку Фейгину заявил сбежавший из России и с Украины журналист и блогер, отъявленный русофоб Аркадий Бабченко,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина была действительно близким государством и относительно братским народом семь лет назад, а потом все поняла про Россию и взорвалась, да? Сейчас, на мой взгляд, этот же процесс происходит и в Белоруссии. Там, наверное, понадобится больше времени, но все равно этот процесс пойдет. Он уже пошел.

Все, от этого никуда не деться. Она себя осознала, она теперь захочет суверенитета, независимости, свободы. Сколько лет это займет, это другой вопрос. Видимо, не в этот раз, но в следующий или в позаследующий, или когда-нибудь произойдет обязательно.

То есть, в Белоруссии против империи открылся второй фронт. Вот это, конечно, безусловно абсолютно позитивный момент. Сколько времени понадобится сейчас людям, которые выходят, чтобы осознать, что не бывает так, что мы просто против Лукашенко, что Лукашенко это и есть Россия, что они в любом случае против России, что в Белоруссии может быть революция только против империи 100%, никак наполовину, по-другому, быть не может, здесь уже я сказать не могу», – рассуждает Бабченко.

Он также считает, что эпоха цветных революций закончилась, поскольку у «диктаторов» выработался к ним иммунитет, все ближайшие перевороты будут кровавыми.