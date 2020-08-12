Белорусские майданщики превращаются в украинских
Нынешние протесты в Белоруссии все больше напоминают события украинского майдана 2013 – 2014 годов.
Такие аналогии, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Комсомольской правдой» статье проводит журналист Александр Коц, работавший во многих горячих точках.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
По его словам, в ночь с воскресенья на понедельник на протесты вышли молодчики, «готовые ввязаться в драку с ОМОНом», после чего повеяло «жженым запахом киевского Майдана».
Автор перечисляет ряд признаков, делающих схожими минские и киевские события.
«В ночь на вторник в милицию Минска полетели первые коктейли Молотова. Только по счастливой случайности никто серьезно не пострадал. Но прецедент создан. И вряд ли эта идея возникла на пустом месте. Не исключено, что среди демонстрантов в Минске были и бывшие участники Майдана, в том числе — белорусские националисты, которые приезжали в 2014 году в Киев по «обмену опытом». Или, возможно, с Украины в Минск прибыла «группа поддержки» – опытных революционеров с белорусскими паспортами. Уж слишком похож почерк», – отмечает журналист.
Кроме того, минские путчисты, как и киевские, начали строить баррикады, пытаясь «застолбить точку притяжения, без которой сложно зафиксировать протест, сделав его перманентным».
Также репортер указывает на еще один знакомый призрак Майдана – десакрализацию органов власти.
«До захватов административных зданий в Минске пока не дошло. Хотя попытки были. Но уже начались тараны на автомобилях. Демонстранты просто разгоняют машины и врезаются в строй милиционеров. У некоторых сторонников оппозиции, похоже, «отказывают тормоза». Что повлечет накручивание жестокости с обеих сторон. Возможно — это тоже цель.
Образ правоохранителей сначала старательно демонизируется, расчеловечивается, после чего нападение на людей в погонах перестает казаться серьезным преступлением. Перехват оппозицией монополии государства на насилие – один из тревожных для действующей власти звонков», – резюмирует Коц.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.