Белорусские майданщики превращаются в украинских

12.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Нынешние протесты в Белоруссии все больше напоминают события украинского майдана 2013 – 2014 годов.

Такие аналогии, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Комсомольской правдой» статье проводит журналист Александр Коц, работавший во многих горячих точках.

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По его словам, в ночь с воскресенья на понедельник на протесты вышли молодчики, «готовые ввязаться в драку с ОМОНом», после чего повеяло «жженым запахом киевского Майдана».

Автор перечисляет ряд признаков, делающих схожими минские и киевские события.

«В ночь на вторник в милицию Минска полетели первые коктейли Молотова. Только по счастливой случайности никто серьезно не пострадал. Но прецедент создан. И вряд ли эта идея возникла на пустом месте. Не исключено, что среди демонстрантов в Минске были и бывшие участники Майдана, в том числе — белорусские националисты, которые приезжали в 2014 году в Киев по «обмену опытом». Или, возможно, с Украины в Минск прибыла «группа поддержки» – опытных революционеров с белорусскими паспортами. Уж слишком похож почерк», – отмечает журналист.

Кроме того, минские путчисты, как и киевские, начали строить баррикады, пытаясь «застолбить точку притяжения, без которой сложно зафиксировать протест, сделав его перманентным».

Также репортер указывает на еще один знакомый призрак Майдана – десакрализацию органов власти.

«До захватов административных зданий в Минске пока не дошло. Хотя попытки были. Но уже начались тараны на автомобилях. Демонстранты просто разгоняют машины и врезаются в строй милиционеров. У некоторых сторонников оппозиции, похоже, «отказывают тормоза». Что повлечет накручивание жестокости с обеих сторон. Возможно — это тоже цель.

Образ правоохранителей сначала старательно демонизируется, расчеловечивается, после чего нападение на людей в погонах перестает казаться серьезным преступлением. Перехват оппозицией монополии государства на насилие – один из тревожных для действующей власти звонков», – резюмирует Коц.