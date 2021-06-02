Белорусские майданщики приступили к формированию отрядов для будущей гражданской войны

02.06.2021, Минск, Артем Агафонов

Белорусская политэмиграция запустила новый движ с амбициозным названием «Мобилизационный план «Перамога» (в переводе с белорусского – «Победа»). План был разработан инициативой BYPOL и Ситуационно-аналитическим центром, созданным штабом Тихановской, поддержан Тихановской, Латушко и Цепкало (редкое совпадение) и широко разрекламирован множеством оппозиционных телеграм-каналов.

Реакция провластных сил на план сдержанная. В основном – демонстративно скептическая.

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«Оппозиция вновь предлагает белорусам уйти в подполье (и сидеть там как крысы), так как ввязываться в открытый конфликт с властями «неэффективно и несвоевременно», – пишет один из пропагандистских тг-каналов. Другие размещают списки тех, кто, якобы, воспользовался специально созданным телеграм-ботом и записался в «ополчение» с именами, фамилиями, адресами и телефонами.

Так ли все несерьезно, как они говорят? Во-первых, публикуемые списки «ополченцев» заведомо фейковые. Бот «Перамоги» не задает таких вопросов, по которым можно вычислить эти данные. Поэтому списки либо вымышленные либо получены при помощи подставного бота с названием, отличающимся от реального на одну букву и требующего при регистрации указать номер телефона. По этим телефонным номерам белорусские спецслужбы и «пробивают» все остальное. Вероятно, тех, кто указал таким образом телефоны, могут ждать проблемы, но оппозиционеры уже додумались, что этому противопоставить – в своих чатах они предлагают «скармливать» подставному боту телефоны засветившихся сторонников Лукашенко. В общем, если дело не спустят на тормозах, кого-то ждет увлекательная работа по отделению «овец от козлищ».

На самом деле иронизировать над новой инициативой я бы не стал. Конечно, ни театрал Латушко, ни домохозяйка Тихановская до сих пор не демонстрировали мощных организаторских способностей и свою профнепригодность на роль вождей революции показали вполне убедительно. Но тут почерк явно не их.

Организаторы называют мобилизационный план «Перамога» подпольным народным ополчением, которое будет формироваться по принципу постановки на воинский учёт. Задачей «Перамоги» они называют реализацию «Стратегической Операции по обеспечению законности и правопорядка». Бот, который ведет набор «ополченцев» спрашивает совершенно конкретные вещи – населенный пункт, место работы, сферу деятельности (силовики в приоритете), военный опыт, военно-учетную специальность и т.д.

Проиграв мирные протесты и так и не переведя спорадические уличные беспорядки в полноценную городскую герилью, белорусская оппозиция приступила к открытому формированию отрядов для будущей гражданской войны. Ну, или не белорусская оппозиция. Уж больно непохоже это все на ее прежний креатив. Не удивлюсь, если узнаю, что авторы этого плана и паспортов-то белорусских не имеют. Вместо маниловщины и рассуждизмов – по-военному четкие схемы организации полноценной партизанской войны, а то и военного мятежа.

Не зря же в первую очередь организаторы обращаются к силовикам, способным начать вооруженное противостояние и чиновникам, которые могут осуществить если не перехват власти на местах, то устроить управленческий хаос, саботируя решения вышестоящего руководства. Все это сразу встраивается в четкую структуру, в которой каждому найдется место и мобилизационное предписание. Чтобы понять серьезность намерений – просто сравните это с широко пропиаренным «заговором» Федуты – Костусева. Тут вам не старики-гуманитарии, а вполне серьезные ребята.

Причем направлять всю эту силу предполагается не только на борьбу с Лукашенко, но и против России, если она окажет ему силовую поддержку. В числе задач «Перамоги» значатся «Недопущение развязывания внутреннего конфликта деструктивными силами соседних государств внутри страны» и «недопущение захвата НВФ приграничных районов и проникновение деструктивных сил через Государственную границу». В общем, вместе с ударной силой намечающейся гражданской войны одновременно создается будущий белорусский «Азов» и «Правый сектор».