Белорусские майданщики пугают вводом российских войск и просят Украину о помощи

22.07.2020, Москва, Елена Острякова

Околачивающийся в Киеве глава белорусского оппозиционного движения «Разам» Вячеслав Сивчик опасается, что Россия введет войска в Белоруссию после президентских выборов 9 августа.

Об этом он заявил на пресс-конференции в украинской столице, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Естественно нас очень волнуют те российские войска, которые стоят на восточных границах Белоруссии, потому что это не стрельбы из театральной постановки, это страшно. Это военная группировка до 100 тысяч российских войск, которая оперативно может быть перекинута на нашу территорию… Поэтому очень необходима поддержка Украины, потому что она как государство абсолютно не заинтересована в трагедийном развитии событий в Белоруссии», – сказал Сивчик.

Депутат Киевсовета от украинской националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк полагает, что белорусские выборы станут поводом для России «оккупировать Беларусь».

«Россия ставит такую цель. Россия ведет гибридную войну против Белоруссии не военными способами, так же, как с Украиной – напрямую», – сказал Сиротюк.