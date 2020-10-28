Белорусские майданщики снова проваливают «всеобщую стачку»

28.10.2020

Сторонники белорусской оппозиции признают, что объявленная с понедельника так называемая «всеобщая стачка» фактически провалилась, но надеются на успех в будущем.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», пообщавшийся со сторонниками оппозиции.

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Собеседник издания говорят, что на призыв покинувшей страну и самопровозгласившей себя «национальном лидером» Светланы Тихановской к стачке есть определенная реакция.

«За вчера и сегодня к забастовке присоединилось десять человек. До этого с августа бастовали примерно 33 человека, которым давно заблокировали пропуска», – сказал изданию пресс-секретарь стачкома «Беларуськалия» Глеб Санрос.

«Мы можем констатировать, что готовности бастовать по- настоящему в августе не было. Не возникла она и сейчас. – признает лидер Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук. — Однако я ожидал, что реакция будет меньшей. Отклик у рабочих есть, и это показывает, что протестный потенциал никуда не делся. Ситуация напоминает дремлющий вулкан».

В августе, как сообщал «ПолитНавигатор», лидеры белорусских майданщиков пожаловались, что поднять страну на всеобщую стачку не удалось.