Белорусские майданщики угрожают после свержения Лукашенко «разобраться с Путиным»

14.08.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусский блогер-националист Эдуард Пальчис разместил в своем телеграм-канале фотографию плаката «Мы разберемся без Путина».

Он утверждает, что его установили жители элитного микрорайона Лебяжий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жители Лебяжего передают привет Кремлю. Могу добавить, что если русские сюда хоть каким-нибудь образом сунутся, то боюсь, что жители Беларуси потом и с Путиным могут разобраться», – написал Пальчис.

В целом представители белорусской власти обвиняют Россию во вмешательстве в выборы чаще, чем представители оппозиции. Однако во время разгонов массовых протестов по соцсетям был запущено фейк о присутствии в Минске российского ОМОНа. Его поддержала писательница-русофобка, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.