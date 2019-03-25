Белорусские нацики встали под бандеровские флаги

25.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Белорусские и украинские националисты провели в Киеве совместный митинг, посвященный 101-й годовщине создания сепаратистского образования БНР.

Соответствующие видеозаписи с мероприятия опубликовал на своем YouTube-канале киевский активист Владимир Кошовенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участники митинга на Майдане держали в руках флаги Украины, бандеровские красно-черные знамена и бело-красный флаг белорусских националистов.

«Сегодня мы празднуем события, произошедшие 101 год назад, когда наши предки добились независимости нашего государства. В то время УНР были одними из тех, кто больше всех помогал образованию нашей народной республики. Украинская Народная Республика дала нам в то время деньги в кредит для строительства нашей государственности.

Наша история идет плечом к плечу и развивается, происходят события, связанные с борьбой за свободу и независимость. Как и 101 год назад, сегодня белорусы, присутствующие тут, вместе с вами сражаются за те же самые идеалы – свободу и независимость наших государств от гнета восточной империи. Как и 101 год назад, сегодня мы с оружием в руках вынуждены защищать нашу землю, потому что имперские амбиции восточного народа, к сожалению, никуда не делись», – заявил представитель белорусских националистов.

После митинга участники отправились к памятнику белорусскому журналисту, члену УНА-УНСО и активному участнику Майдана Михаилу Жизневскому, застреленному в 2014 году во время беспорядков на улице Грушевского, чтобы почтить его память.