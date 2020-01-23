Белорусские националисты довели до увольнения милую минскую айтишницу

23.01.2020, Москва, Елена Острякова

Минская айтишница Ольга Малькина лишилась работы из-за скандала, поднятого вокруг нее националистическими СМИ.

Ольга имела неосторожность оставить комментарий в соцсети по поводу изучения белорусского языка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю четыре, кроме языка программирования. Естественно, уродский белорусский язык не рассматривала для изучения. Намеренно. Свой быдлоязык учите сами», – написала Малькина.

После этого на нее подал заявление в милицию шахтер Глеб Сандрас, как утверждает националистическое издание «Наша Нива».

Девушка не восприняла угрозу всерьез. Свою страницу в соцсети она удалила и посчитала, что правоохранительные органы не примут в качестве доказательства скриншот. Однако милиция Солигорска приняла жалобу и открыла против Малькиной административное дело. Ей грозит штраф.

На этом травля айтишницы не закончилась. Буквально через несколько дней после начала кампании в СМИ Ольге пришлось уволиться из американской ИТ-фирмы EPAM, в которой она работала. Официально увольнение состоялось «по соглашению сторон», но журналистам в компании пояснили, что «уникальная корпоративная культура EPAM» позволяет реагировать на записи сотрудников в соцсетях.

Это не первый случай увольнения белорусских айтишников за высказывания против оппозиции в соцсетях.

Летом 2018 года был уволен разработчик Juno Андрей Кириленко за негативное высказывание в адрес оппозиционного мероприятия.

Причем, глава минского офиса отказался реагировать на жалобы «змагарей», но американский офис такси-стартапа решил с «неполиткорректным» работником жестко разобраться.