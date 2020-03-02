В Минске националисты требуют от граждан РФ говорить по-белорусски

02.03.2020, Москва, Елена Острякова

Житель Минска Сергей Кедышко пожаловался в правоохранительные органы на гражданку России Оксану Беждугову за то, что она отказалась разговаривать с ним на белорусском языке.

Об этом сообщает белорусское оппозиционное националистическое издание «Наша Нива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Конфликт случился в батутном центре HeroPark. Кедышко хотел купить сыну специальные носки, обратившись по-белорусски. Работавшая там Беждугова не поняла его и попросила говорить по-русски. Она пояснила, что является гражданкой РФ и просто учится в одном из вузов Минска. Кедышко устроил скандал, утверждал, что Оксана не может работать без знания белорусского и довел девушку до слез.

Сергей Кедышко.

Оксана Беждугова.

На следующий день Кедышко вновь отправился в батутный центр, якобы чтоб поменять носки, но прихватил с собой экземпляр конституции Белоруссии. К его сожалению, носки поменяла ему другая девушка, которая знала белорусский. Но Кедышко не успокоился и принялся выяснять, «что решили по вчерашней ситуации». После этого он направился в милицию.

В феврале националистически настроенная молодежь Минска устроила издевательский флешмоб в кофейне при кондитерской фабрике «Коммунарка» после того, как один из них Арамаис Миракян написал в соцсети, будто его в грубой форме отказались обслужить по-белорусски. Позже выяснилось, что молодой человек приврал.

В январе националисты довели до увольнения и оштрафовали через суд белорусскую айтишницу, которая нелестно отозвалась в соцсети о белорусском языке. Кроме того, общественность требовала отменить в маршрутных такси Минска показ видеороликов на русском языке.

В августе 2019 года белорусские националисты начали травлю гражданина, выступившего против размещения провокационного плаката в метро Минска.

А в мае белорусский художник-оппозиционер Алесь Пушкин подал в прокуратуру города Крупки жалобу на сотрудника магазина «Евроопт» Павла Чиркова, который отказался с ним разговаривать на белорусском языке.

Также белорусские националисты пытались добиться замены русскоязычных вывесок в городе Браслав. И только принципиальная позиция активиста Артема Агафонова помешала им навязать это решение местным властям.

Националисты устраивали акцию по белорусизации общественного транспорта в Орше. Они требовали, чтобы названия остановок и расписания движения перевели на мову. Однако в этом городе районные власти также выступили на стороне русскоязычного большинства. В Гродно «мовнюки» подняли скандал из-за отсутствия информации на белорусском языке на сайте облисполкома, а в Слониме заставили продублировать на белорусском языке надпись на мурале с изображением местного театра.