Белорусские оборотни вдохновляются украинскими неонацистами

06.06.2019, Минск, Иван Иванов

Период после начала гражданской войны на Украине стал также временем активизации ультраправого движения в Белоруссии.

Государственный переворот, в котором важнейшую роль сыграли украинские праворадикалы воодушевил их белорусских единомышленников, а последовавшие за ним события Русской весны и референдум в Крыму радикализовал значительную часть белорусской оппозиции, на долгие годы сделав русофобскую повестку основной в этой среде. Способствовали этому и украинские «побратимы», активно работавшие на белорусском направлении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом не все националисты занимались исключительно словесными баталиями. Впервые за долгое время появились откровенно милитаристские группы националистов. Самой известной такой группой был «Ваяр» («Воин»), созданный в конце 2015 года полулегальной молодежной группировкой «Молодой Фронт».

«Ваяр» действовал открыто, даже бравируя своей публичностью и безнаказанностью. Апофеозом его короткой истории стал марш в Слуцке, где группа молодых людей в одинаковом натовском камуфляже с одинаковыми шевронами с изображением националистического герба «Пагоня» принимали под бело-красно-белыми флагами «присягу на верность народу Беларуси».

Фотографии, казалось бы немыслимые в лукашенковской Белоруссии, облетели тогда весь байнет и вызвали у многих шок. Но тогда им это сошло с рук. Юридически «Ваяр» попросту не существовал – формально это была лишь компания любителей страйкбола. Просто молодежь любит ЗОЖ и практикует активный отдых.

Жареным запахло в марте 2017 год, когда лидер «Молодого Фронта» Дмитрий Дашкевич решил, по образцу украинских майдановцев организовать «самооборону» несанкционированного митинга в честь очередной годовщины провозглашения «Белорусской народной республики» – главного праздника белорусского националистического календаря. Тогда спецслужбы решили не играть с огнем и оперативно задержали не только верхушку «Молодого фронта», но и целую сеть националистов. Всплыл даже «Белый легион», занимавшийся боевой подготовкой националистов и участвовавшей в потасовках с милицией в 90-х.

Уголовное дело в 2017 году до конца не довели. Может, следствие сплоховало, а может европейские и американские «партнеры» настоятельно попросили не плодить «политзаключенных». Однако факт и то, что после этих событий националисты резко сбавили свою активность на «военно-патриотическом» направлении. «Молодой фронт» сейчас в глубоком кризисе, а сам Дашкевич переквалифицировался в столяра и открыл свой небольшой бизнес.

Но все ли националисты завязали с «играми в войнушку». Оказывается, нет. Как минимум одну такую организацию репрессии 2017 года обошли стороной, хотя она и мелькала тогда в СМИ. Военно-спортивный клуб «Ваукалак» не только существует, но и регулярно проводят тренировки и полевые выходы. Популярностью пользуются тренировки по следопытству и контрследопытству, снайперскому делу, ножевому и штыковому бою и т.д. По всему видно, что ребята серьезные и свое дело знают. И разогнанный «Ваяр» в сравнении с ними – что-то вроде игры в «Зарницу».

На страничке клуба в сети «Вконтакте» его создатели всячески открещиваются от какой-либо политической и, тем более, оппозиционной составляющей своей деятельности, утверждая, что их цель – пропаганда здорового образа жизни, патриотизма и традиционных белорусских ценностей. Однако политизированность этой структуры видна уже в тексте того самого обращения – оно написано на, пусть и не всегда грамотной, но «тарашкевице», архаичной форме белорусского правописания. Это уже само по себе является верным маркером белорусских националистов.

На фотографиях – люди в камуфляже с бело-красно-белыми шевронами, на некоторых – татуировки со свастиками и кулоны с неоязыческими восьмилучевыми свастиками, несмотря на заявленный запрет на экстремистскую и религиозную символику. Не смущает руководителей клуба и майка с символикой украинской неонацистской неоязыческой группы «Сокира Перуна». Напротив, участники ей явно симпатизируют – ведь украинские неонацисты тоже против «Русского мира». В общем, в политической ориентации клуба сомневаться не приходится.

От «Ваяра» и «Белого легиона» «Ваукалак» отличается одним. Если националисты, попавшие под репрессии два года назад были стопроцентными оппозиционерами, эти всегда демонстративно подчеркивают свою лояльность белорусскому руководству. Вероятно, потому до сих пор и процветают.

Но лояльность «Ваукалака» обманчива. Само название этой структуры с белорусского переводится, как «Оборотень». Пока в Белоруссии все спокойно, существует сильная власть, относительно терпимо относящаяся к активности националистов – они добропорядочные граждане.

Стоит белорусской политической жизни войти в темную полосу или, наоборот белорусско-российской интеграции всерьез сдвинуться с мертвой точки, эти «оборотни» вполне в состоянии превратиться в монстров, убивающих своих сограждан. Белоруссия должна выучить урок соседней Украины – достаточно небольшого количества идейных и хорошо подготовленных боевиков, чтобы история страны пошла под откос.