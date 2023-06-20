Белорусские оппозиционеры готовы расплатиться с Украиной своей страной

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Беглая белорусская оппозиция готова подчиниться Киеву, если он приведет ее к власти.

Об этом в интервью белорусской службе «Еврорадио» заявил основатель запрещенной в Белоруссии радикальной организации «Белый легион» Сергей Бульба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Естественно, Украина будет определять будущее Беларуси. Это серьезный фактор. Поэтому все политические и околополитические структуры мечтают иметь в Украине свои контакты и быть на хорошем счету у украинцев», – сказал Бульба.

Он считает, что за политическую и военную поддержку «демократам» придется расплачиваться белорусскими активами.

«Где-то 8 месяцев назад, когда удалось относительно легко добыть Херсон и Харьковщину, Украина свято поверила в быструю победу, и украинские олигархи начали пристально присматриваться к карте Беларуси: что для них интересного есть. Сейчас этот период прошел, уже нет той эйфории, все прекрасно понимают, что война затягивается. Поэтому про белорусские предприятия, которые можно было бы приватизировать или отжать…», – сказал Бульба.

По его словам, получить белорусские активы Украина попытается и через репарации.

«Среди украинских экспертов есть такая линия, спорная с белорусской точки зрения, что Украина хотела бы поддерживать того из белорусских политиков, который согласится выплачивать репарации. Они прощупывают всех белорусов по этому вопросу. Очень печально будет, когда они выберут тех, кто согласится на репарации. Но это абсолютно не исключено, поэтому внимательно смотрите, что будут вещать эти избранники», – сказал Бульба.

Ранее самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская в одном из интервью заявила, что готова рассмотреть вопрос о выплате репараций Украине.