Белорусские оппозиционеры начинают пожирать друг друга

27.02.2020, Минск, Артем Агафонов

Как-то незаметно из лексикона белорусской прозападной оппозиции исчезло слово «демократия». Раньше оно было повсюду, теперь осталось лишь атавизмом в названиях некоторых партий. Вместо него теперь везде «суверенитет» и «незалежность».

Вряд ли это было сделано специально, но смену приоритетов отражает точно. Теперь у змагаров сменился главный враг, и отпала потребность противопоставлять демократические идеалы «последней диктатуре в Европе» – а предоставлять равные гражданские права и допуск к государственному управлению своим оппонентам, особенно ориентированным на Россию, они и не собирались. Прозападная оппозиция в Белоруссии демократической никогда и не была, а сейчас уже почти не притворяется.

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В этой атмосфере новость о том, что несколько оппозиционных партий все-таки договорились провести общие праймериз и выставить общего кандидата на президентских выборах, произвело впечатление свежего ветра. Некоторые даже поверили, что сейчас они хотя бы в своем кругу попытаются сыграть более-менее честно. Но, привыкшие к кулуарным интригам и междоусобным разборкам змагары, удивили лишь тем, что принялись жрать себе подобных, даже не сформировав до конца список участников предварительных выборов.

Первой жертвой такого политического каннибализма ожидаемо стала экс-депутат белорусского парламента Анна Канопацкая. Слишком плохо в насквозь маргинальную компанию вписывается политик, уже в силу недавнего парламентского опыта претендующая на некоторую системность. Слишком много у нее недоброжелателей. И главные недоброжелатели – в Объединенной гражданской партии, которая в свое время сама выдвинула ее для участия в парламентских выборах, но потом пути разошлись.

Все кандидаты. Канопацкая в центре в синем платье. Козлов слева крайний

Поначалу противники Канопацкой попытались зацепиться за подписи избирателей в ее поддержку. Процедура выдвижения предполагает предоставление всего лишь двухсот таких подписей, для любого сколь-нибудь заметного политика это цифра смехотворна. Но и тут, не дожидаясь итогов проверки, заговорили о возможных фальсификациях.

Проверка, впрочем, по предварительным данным, масштабных нарушений не выявила. Тогда в партии придумали другой, поистине убойный аргумент. Там всерьез собираются настаивать, что она не является оппозиционным политиком и ей нельзя доверять. При всей бредовости, это может подействовать. Дело в том, что голосование в штабе праймериз консенсусное, решения принимаются только единогласно.

Для лучшего понимания ситуации позволю себе небольшой экскурс в историю. В 2016 году Канопацкая занимала должность председателя Минской городской парторганизации ОГП и была выдвинута от партии на парламентских выборах. Конкурентов на округе было много, и неожиданно она прошла с результатом чуть больше 20% голосов.

Считается, что в парламент она попала потому, что была не только оппозиционеркой, но и дочерью Анатолия Трухановича – не олигарха, но человека далеко не бедного. Опасения за судьбу семейного бизнеса не могли не сделать из нее человека более предсказуемого и контролируемого. Надо сказать, что в этом качестве ожидания властей она оправдала, настолько эффектно подыгрывая на антироссийском направлении, что получила неофициальное прозвище «Анка – провокаторша»

Освоившись в парламенте и получив контакты с иностранными спонсорами, Анна включилась в борьбу за лидерство в партии, которой в то время почти 20 лет руководил не слишком популярный и многим надоевший Анатолий Лебедько.

Но депутат переоценила свои возможности и недооценила интриганский талант Лебедько. В результате последний сделал рокировку, пустив на свое место управляемого и нехаризматичного Николая Козлова, при котором занял место «серого кардинала». И начал мстить. Короче, весь этот скандал во многом результат личного конфликта двух политиков.

Канопацкая против Лебедько

Канопацкую на «праймериз», скорее всего, съедят. Врагов у нее хватает, убрать лишнего конкурента – это всегда пожалуйста, особенно, когда есть возможность списать весь репутационный ущерб на ОГП и Козлова, который и так не входит в число фаворитов.

Но скандалы на этом вряд ли закончатся. Амбиций и противоречий у потенциальных кандидатов хватает, процедура слишком запутанная, а консенсусное голосование снижает пространство для маневра и компромисса. В общем, запасаемся попкорном и наблюдаем бывшую демократическую оппозицию Белоруссии во всей ее красе.