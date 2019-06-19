Белорусские оппозиционеры пытаются сыграть на литовских страхах

19.06.2019, Артем, Агафонов

Лидеры белорусской змагарской оппозиции в очередной раз попытались заявить о себе на международной арене. В результате за этих оппозиционеров в очередной раз стало стыдно. Особенно тем, кто хоть немного разбирается в белорусской политике и наблюдает ситуацию изнутри.

Итак, четыре белорусских политика, называемые лидерами оппозиции обратились к президенту Литвы с призывом не заблуждаться насчет Александра Лукашенко и того, что он является гарантом независимости Белоруссии. Также они посоветовали продолжать борьбу против Островецкой АЭС, которую «Росатом» достраивает на севере этой страны.

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Начнем с персоналий. Из четырех подписантов только двое, если и являются лидерами оппозиции, то только с приставкой «экс». Станислав Шушкевич, успевший даже – плохо, но недолго поруководить Белоруссией, в свои 84 года уже покинул политику, доведя перед этим до полумертвого состояния собственную партию. Владимир Некляев, которого в 2010 году выставили на президентские выборы представлять кампанию «Говори правду», тоже оказался не на высоте, став самостоятельным политиком. Оставшиеся Николай Статкевич и Павел Северинец – воспринимаются в качестве маргиналов даже оппозиционерами.

Содержание письма – скорее направлено на литовскую аудиторию. Причем не столько на самого новоизбранного президента Науседу, сколько на массовую литовскую аудиторию. В конце концов, литовский президент, по крайней мере, в силу своей должности, должен обладать качественной информацией.

Авторы не жалеют мрачных красок, описывая белорусскую действительность. Претензий к Лукашенко с либеральной точки зрения можно найти достаточно, но они решили не мелочиться. Если верить письму, то белорусский режим до сих пор сажает в тюрьмы и даже убивает оппозиционеров. Хотя в реальности их стараются не трогать даже тогда, когда состав преступления налицо – статьи об экстремизме и разжигании розни в отношении белорусских националистов практически не работают, а случаи подозрительных смертей оппозиционных деятелей имели место более 20 лет назад. С тех пор многое изменилось и белорусская власть буквально сдувает пылинки со своих змагаров, боясь прогневать западных «партнеров»

В остальном авторы пытаются сыграть на традиционных литовских страхах, порожденных десятилетиями русофобской пропаганды. И Лукашенко, которого даже часть белорусских националистов называет гарантом суверенитета, а в России многие упрекают в саботаже интеграционных процессов в рамках Союзного государства, у них становится гарантом потери этого суверенитета и человеком, полностью зависящим от Кремля (в этой связи можно провести параллели с зависимостью самой Литвы от Брюсселя и Вашингтона – уверен, они будут не в пользу Вильнюса).

Прошлись в письме и по еще одной литовской страшилке – АЭС в Островце. Строительство станции, похоронившее проект строительства Висагинасской АЭС в самой Литве, давно является камнем преткновения в отношениях между двумя государствами. Бывший президент Даля Грибаускайте даже договорилась до того, что назвала ее «неконвенциональным оружием Кремля».

В чем смысл этого эмоционального послания президента карликового государства на задворках Евросоюза, которое само в гораздо большей степени зависит от хороших отношений с Белоруссией, чем Белоруссия – от отношений с ним?

Науседа еще не вступил в должность, но уже понятно, что его политика на белорусском направлении будет другой. Он уже сказал, что хочет «очень дружественных отношений, основанных на экономическом развитии, основанных на логистике, основанных на транспортной инфраструктуре», а тема БелАЭС не должна полностью затмить отношения между Вильнюсом и Минском. После инаугурации 12 июля многие позиции Литвы в отношении Белоруссии будут пересмотрены. Очевидно, что Науседа скорее будет развивать позицию Евросоюза по вовлечению Минска в свою сферу влияния и отрыву его от России. И истеричным маргиналам из белорусского прошлого, которых Литва щедро подкармливала, может попросту не найтись места в новой расстановке сил.

Есть и другой возможный мотив. Хоть новый президент избран и вскоре официально придет к власти, политическая борьба в Литве на этом не заканчивается. Уже через год в стране пройдут парламентские выборы, на которых представители старой власти определенно постараются отыграться. И белорусская карта уже начала использоваться в этой предвыборной борьбе.