Белорусские пограничники раскрыли секрет «неминуемой победы» Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Очередной аудиоролик, обращенный к украинским пограничникам, запущен на границе с Белоруссией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Уделив внимание борщу, салу и хлебу, мы не имеем никакого морального права не поговорить с вами и про водку. Знаменитая украинская водка – это не только продукт повышенной калорийности, расширитель сосудов и антисептик, но очень действенный способ для снятия стресса. Вот почему в час реальной опасности и народ служивый, и народ гражданский полностью справедливо закладывает за воротник. Таким образом, правильно будет сделать вывод, что водка – это необходимый и постоянный спутник неизбежной украинской победы», – говорит на украинском языке все тот же нежный женский голос.

Дикторша напоминает, что даже в мирное время бутылка водки вселяет боевой дух и уверенность в себе, «поскольку, будучи жатой в правильном положении, очень напоминает гранату»

«Вот и выходит, что, употребляя горячительный напиток, настоящий украинец впускает в себя дух победы. А что еще остается тому, кто обречен своим командованием исключительно на неминуемую победу. Только побеждать и остается до последнего украинца. Но от побед тоже можно устать. Когда победы одна громче другой сменяются так быстро, что их не успеваешь отмечать, наступает перенасыщенность победами», – говорится в ролике.

В финале украинцам традиционно предлагают переходить на белорусскую сторону, когда «надоест побеждать и закончатся запасы победной водки».

На первый ролик о борще Украина еще отреагировала и запустила через динамики злобный ответ на белорусском, в котором белорусский борщ был назван «картофельным варевом» и «тюремной баландой», а сами белорусы – рабами. Сейчас украинцы предпочитают отмалчиваться.

Ранее украинские пограничники постоянно позволяли себе неприличные выходки на белорусской границе, зачастую будучи пьяными или под наркотиками. Они показывали агрессивные и непристойные жесты, писали оскорбительные надписи на дорогах, распространяли листовки с призывами, засвечивали лазером видеокамеры, устанавливали фотоловушки для нарядов, портили инфраструктуру, звонили на посты с угрозами.

В марте украинцы установили на границе виселицу с манекеном в форме российской армии. Украинские пограничники назвали его Валерой и утверждали, что это реальный труп русского солдата, погибшего под Киевом. Позже украинцы вывесили флаг националистов Белоруссии на погранпереходе в Житомирской области.

В ответ на белорусской стороне и появился билборд с силуэтом солдата на фоне американского флага и надписью на украинском языке: «Мы поможем Украине найти настоящих оккупантов». На другом билборде – фото времен Великой Отечественной войны и надпись «Беларусь помнит».