Белорусские политэмигрантки нашли убийственное средство против режима Лукашенко

11.03.2021, Москва, Елена Острякова

Белорусские политэмигрантки провели «флешмоб» в соцсетях в поддержку своего товарища Марии Колесниковой, которая находится в СИЗО в Белоруссии.

Об этом youtube-каналу «И Грянул Грэм» заявила жена несостоявшегося кандидата в президенты Белоруссии Вероника Цепкало, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Нам очень не хватает Маши. Кстати, сегодня ровно шесть месяцев с момента задержания Марии Колесниковой. Мы даже сегодня делали такой флешмоб – фотографировались с красными губами, потому что Маша очень любит красный цвет помады. Нам Маши очень не хватает. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем встретиться все вместе в Белоруссии», – рассказала Цепкало.

Мария Колесникова была арестована в начале сентября после того, как отказалась покидать Белоруссию. Она порвала свой паспорт на границе с Украиной, куда ее привезли представители властей.

На прошлой неделе СК Белоруссии была опубликована запись заседании предвыборного штаба Светланы Тихановской, сделанная в начале августа, на которой Колесникова призывает к захвату местных органов власти.