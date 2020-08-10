Белорусские правосеки будут жестко зачищены – украинский политик

10.08.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пойдет на самые жесткие меры подавления протестов, которые имели место после оглашения результатов вчерашних выборов.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель «Союза левых сил» Василий Волга.

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«Лукашенко победил, но то, в чем он победил, выборами, конечно, назвать нельзя. Никаких общепринятых демократических норм и близко соблюдено не было. Да и сам Лукашенко об этом говорил еще будучи кандидатом на пост президента в интервью Гордону. Он говорил, что за каждым участником акций протеста следит КГБ, что на каждого составлено досье, основные кандидаты посажены в тюрьму и руководство их штабов тоже и в общей сложности арестовано более 100 человек, которые решили высказать альтернативную точку зрения. Конечно, это не выборы.

Конечно, начались протесты, и все их ждали. Пока жесткие действия Лукашенко показывают свою эффективность. На сегодня сила – за Лукашенко. И, мне кажется, международное сообщество не стремится вмешиваться в выборы в Белоруссии так, как оно вмешивалось в выборы на Украине, где наши «партнеры» просто устроили государственный переворот. И если такого же вмешательства «партнеров» как на Украине не будет, то, я думаю, Лукашенко подавит проявления недовольства и останется президентом.

Обратите внимание на решительное поведение силовых структур. Они действуют очень отработано, очень системно. Киевский «Беркут» так не действовал во время Майдана. Это показывает, что силовики убеждены, каждый боец убежден, что он делает святое дело. Тут надо отдать Лукашенко должное – он заранее готовил силовые структуры к подавлению любого возможного протеста.

Он его год назад существенно поднял зарплаты силовикам. Сегодня у сержанта ОМОНа минимальная зарплата – 1,5 тыс долларов. Причем если бы он поднял зарплаты перед выборами, то они бы не успели вжиться в это состояние, а за год они привыкли, что обычный милиционер получает 1,5 тыс долл и выше при том, что средняя зарплата в Белоруссии – 500 долл. Они как отдельная каста, они вжились в это свое положение.

Из нее получилась основа, на которую встал Лукашенко. Сегодня эта основа с благодарностью ему служит, давя гражданский протест. Эти полицаи похожи на армию в Римской империи, которая давила любой бунт и гражданское недовольство. Силовики в Белоруссии продемонстрировали крайнюю решимость и готовность действовать любыми методами.

Если в Белоруссии сейчас появятся какие-то структуры вроде «Правого сектора», как у нас появились на Майдане, то Лукашенко пойдет на самые крайние меры вплоть до применения тяжелого вооружения ради сохранения свой власти. Это и есть главная интрига сегодня. Если такие организованные группы не появятся, то акции протеста будут свернуты на протяжении недели-двух. Тюрьмы будут забиты недовольными. Думаю, ели Лукашенко посадит тысяч десять, то пенитенциарная система страны выдержит», – сказал Волга.