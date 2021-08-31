Белорусские призывники на учениях «Запад» с завистью смотрят на российских коллег-контрактников

Белорусские военные на совместных с РФ учениях «Запад» завидуют своим российским коллегам.

Об этом в интервью youtube-каналу «И грянул Грэм» заявил бежавший в Европу белорусский политолог Дмитрий Болкунец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Беларусь сама заинтересована в таких учениях. Она заинтересована в том, чтобы белорусская армия могла обмениваться опытом, получать знания, навыки. Я бы не искал подвох. Но хотел бы отметить момент: белорусские военные очень завидуют российским военным, которые прибывают в Беларусь на время учений.

Потому что довольствие россиян в разы выше, чем у белорусских военных – обеспечение, кормежка и так далее. При этом белорусские военные могут пользоваться в рамках соглашения двух стран российскими полигонами для проведения испытаний и каких-то других мероприятий», – сказал Болкунец.