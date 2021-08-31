Белорусские призывники на учениях «Запад» с завистью смотрят на российских коллег-контрактников
Белорусские военные на совместных с РФ учениях «Запад» завидуют своим российским коллегам.
Об этом в интервью youtube-каналу «И грянул Грэм» заявил бежавший в Европу белорусский политолог Дмитрий Болкунец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Беларусь сама заинтересована в таких учениях. Она заинтересована в том, чтобы белорусская армия могла обмениваться опытом, получать знания, навыки. Я бы не искал подвох. Но хотел бы отметить момент: белорусские военные очень завидуют российским военным, которые прибывают в Беларусь на время учений.
Потому что довольствие россиян в разы выше, чем у белорусских военных – обеспечение, кормежка и так далее. При этом белорусские военные могут пользоваться в рамках соглашения двух стран российскими полигонами для проведения испытаний и каких-то других мероприятий», – сказал Болкунец.
Он объясняет бедность белорусской армии ее призывным характером.
«На мой взгляд, армия, которая есть в Белоруссии, не нужна. Я считаю, что в будущем она должна быть сокращена и полностью переведена на профессиональную основу. Сейчас армия выполняет социальную функцию – для поддержания занятости населения.
Плюс, Лукашенко как человек советской эпохи мыслит категориями холодной войны и рассматривает армию как орудие противодействия разного рода угрозам. Хотя для Белоруссии это сегодня затратная история. Армия требует модернизации», – заключил Болкунец.
Спасибо!
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