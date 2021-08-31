Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
31.08.2021 18:28 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия
Просмотров:

Белорусские призывники на учениях «Запад» с завистью смотрят на российских коллег-контрактников

Белорусские военные на совместных с РФ учениях «Запад» завидуют своим российским коллегам. Об этом...

Белорусские военные на совместных с РФ учениях «Запад» завидуют своим российским коллегам.

Об этом в интервью youtube-каналу «И грянул Грэм» заявил бежавший в Европу белорусский политолог Дмитрий Болкунец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Беларусь сама заинтересована в таких учениях. Она заинтересована в том, чтобы белорусская армия могла обмениваться опытом, получать знания, навыки. Я бы не искал подвох. Но хотел бы отметить момент: белорусские военные очень завидуют российским военным, которые прибывают в Беларусь на время учений.

Потому что довольствие россиян в разы выше, чем у белорусских военных – обеспечение, кормежка и так далее. При этом белорусские военные могут пользоваться в рамках соглашения двух стран российскими полигонами для проведения испытаний и каких-то других мероприятий», – сказал Болкунец.

Он объясняет бедность белорусской армии ее призывным характером.

«На мой взгляд, армия, которая есть в Белоруссии, не нужна. Я считаю, что в будущем она должна быть сокращена и полностью переведена на профессиональную основу. Сейчас армия выполняет социальную функцию – для поддержания занятости населения.

Плюс, Лукашенко как человек советской эпохи мыслит категориями холодной войны и рассматривает армию как орудие противодействия разного рода угрозам. Хотя для Белоруссии это сегодня затратная история. Армия требует модернизации», – заключил Болкунец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть