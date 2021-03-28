Белорусские производства переезжают в Россию

28.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Нежелание Александра Лукашенко следовать курсу реального воссоединения с Россией приводит к тому, что лучшие белорусские специалисты и бизнесы начали переезжать в РФ.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил полковник Центрального аппарата Минобороны в отставке Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт эвакуация нормального белорусского бизнеса в РФ. Возглавляет эту эвакуацию хороший белорусский экономист, и уже два премьера переехали. И не как Азаров, который раздаёт интервью из своего подполья, а нормальные люди, которые сейчас востребованы в нормальном российском бизнесе – Румас в банковском и Кобяков в угледобывающей компании. Это не те организации, не те люди и деньги, которые вверяются просто так, «на тебе на пенсию». Это серьёзные ребята.

Вы будете переезжать – те, кто сможет. Это очень выгодная стратегия, потому что переедут те, кто умеет работать. Вот и всё. А потихонечку это будет всё схлопываться. Потому что совместный завод по производству минских двигателей в Подмосковье – это переехала техническая документация; совместный завод в Елабуге – это переехала техническая документация. Колёса там изобретены ещё хрен знает сколько тысячелетий назад, но везде всё по-разному», – сказал Трухан.

Он выразил надежду, что в скором времени в Россию переедут и другие крупные белорусские заводы, такие как БелАЗ.

«И так будет всё потихонечку переезжать. Может, БелАЗ наконец-то в Кемерово переедет, после того, как там среднего сына Лукашенко уберут. Тоже будут свои компетенции. Это цена всех «замечательных» решений и дел Лукашенко. Это цена того, как он руководит этой экономикой», – резюмировал полковник в отставке.