16.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Беспорядки, Оппозиция, Политика
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Белорусские протестующие получают деньги за акты экстремизма


Участники массовых протестов в Минске получают за это деньги.

Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они об этом говорят. Таких фактов достаточно много. В настоящее время проводится проверка, в том числе и в рамках возбужденных уголовных дел, как финансируются данные протестные движения, откуда поступают деньги. Но конкретику я в настоящий момент сказать не могу, потому что идет расследование, проверка некоторой информации. Но такие факты, что эти протесты оплачиваются, действительно есть», – сказал Кубраков.

В частности, поджог табачного ларька стоит 1000 долларов. Кроме того, по его словам, граждане, которые приезжают в Минск из других регионов везут с собой уже подготовленные бутылки с зажигательной смесью и другие «предметы для причинения телесных повреждений».

«Не только заточки, холодное оружие. Это может быть все что угодно. В багажнике может быть труба, обмотанная изолентой, чтобы было удобно держать. Это газовое, газово-дробовое оружие, топоры, шарики, рогатки, чтобы разбивать стекла, гайки, “ежи” под колеса – в основном сотрудникам органов внутренних дел. Арсенал очень разнообразный», – сказал Курбаков.


Он сообщил, что два месяца протеста 45 сотрудников правоохранительных органов получили телесные повреждения – переломы, ушибы, сотрясения мозга, удары заточкой. Также возбуждена 152 уголовных дела по фактам угроз милиционерам и членам их семей.

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